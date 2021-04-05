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Memur ve memur emeklisine ne kadar zam verilecek? 2021 yılı enflasyona göre memur maaşı hesaplama

05.04.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart enflasyonu ile beraber hem memurlara hem de memur emeklilerine zam farkı hakkı doğmuş oldu. Yıllık enflasyon ilk üç ayda % 3,71 olarak karşımıza çıkarken toplu sözleşme içerisinde belirlenen % 3'lük zammı şimdiden aşmış oldu. Peki Memur ve memur emeklisine ne kadar zam verilecek? İşte 2021 yılı enflasyona göre memur maaşı hesaplama yöntemi.

Memur ve memur emeklisine ne kadar zam verilecek? 2021 yılı enflasyona göre memur maaşı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre mart ayı enflasyonu TÜFE'de % 1,08 arttı. Yıllık bazda ise TÜFE yüzde 16,19 oldu. TÜFE’de 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre % 1,08, bir önceki yılın aralık ayına göre % 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre % 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre % 13,18 artış gerçekleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM VERİLECEK?

Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında % 3'ü geçerse, geçilen miktar kadar memurlar zam alacak. İlk 3 ayın verilerine göre, memurlar için yüzde 0,70 enflasyon zammı oldu. Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında % 1,75, ikinci altı ayında da % 4,36 enflasyon farkı almıştı.

Memur ve memur emeklisine ne kadar zam verilecek? 2021 yılı enflasyona göre memur maaşı hesaplama

MEMUR ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Toplu sözleşme gerekliliklerine göre memurlar ve memur emeklileri, 2021 yılının ilk altı ayı için % 3 zam aldı.

Ocak ayı enflasyonu % 1,68, şubat ayında % 0,91, mart ayında da % 1,08 olarak açıklandı. İlk üç aylık enflasyon % 3,70 oldu.

İlk 3 ayda memurlar için % 0,70 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Nisan, mayıs ve haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda % 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak.

TÜFE VE TEFE NEDİR?

TÜFE (Tüketici fiyatları endeksi) tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür. Yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için kullanılır. TÜFE, İstatistik bilimindeki indeks sayılar ile hesaplanır. Belli bir yıl seçilir ve bu yıl temel yıl kabul edilir. , Karşılaştırılan dönemler arasındaki toplam ya da fark, belirli bir gelire sahip olan bireyin satın alma gücünün azalıp azalmadığını gösterecektir.

Toptan Eşya Fiyat Endeksi'nin kısaltılışı olan TEFE Türkiye İstatistik Kurumu tarafından (TÜİK) hesaplanmaktadır. Toptan Eşya Fiyat Endeksi. Değişimi aylık ya da yıllık enflasyon rakamının belirlenmesinde kullanılır. 2005 yılından itibaren Devlet İstatistik Enstitüsü DİE, Toptan Eşya Fiyat Endeksi'nin yerine Üretici Fiyat endeksi TÜFE'yi kullanmaya başlamıştır.

Memur ve memur emeklisine ne kadar zam verilecek? 2021 yılı enflasyona göre memur maaşı hesaplama

TÜFE VE TEFE NASIL HESAPLANIR?

TÜFE yani Tüketici Fiyat Endeksi hesaplamaları, ülke genelindeki tüketim mallarını kapsıyor. Gıda ürünlerinden ender tüketilen mallara ve sosyal harcamalara kadar her şeş TÜFE kapsamında değerlendiriliyor. Hesaplama yapmak için ise belli bir dönemin baz alınması gerekmektedir. TÜFE hesaplamalarında istatistik verilerinden yararlanılır.

TEFE hesaplamalarında ise ekonomik çalışma alanları ve sanayi kolların olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. TEFE'de ürün rafa gelmeden önceki fiyatı hesaplanmaktadır. TEFE'deki artışlar kısa bir süre sonra TÜFE'de de artışları meydana getirmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur TÜFE

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