Memur ve memur emeklisine ne kadar zam verilecek? 2021 yılı enflasyona göre memur maaşı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre mart ayı enflasyonu TÜFE'de % 1,08 arttı. Yıllık bazda ise TÜFE yüzde 16,19 oldu. TÜFE’de 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre % 1,08, bir önceki yılın aralık ayına göre % 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre % 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre % 13,18 artış gerçekleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM VERİLECEK?

Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında % 3'ü geçerse, geçilen miktar kadar memurlar zam alacak. İlk 3 ayın verilerine göre, memurlar için yüzde 0,70 enflasyon zammı oldu. Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında % 1,75, ikinci altı ayında da % 4,36 enflasyon farkı almıştı.

MEMUR ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Toplu sözleşme gerekliliklerine göre memurlar ve memur emeklileri, 2021 yılının ilk altı ayı için % 3 zam aldı.

Ocak ayı enflasyonu % 1,68, şubat ayında % 0,91, mart ayında da % 1,08 olarak açıklandı. İlk üç aylık enflasyon % 3,70 oldu.

İlk 3 ayda memurlar için % 0,70 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Nisan, mayıs ve haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda % 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak.