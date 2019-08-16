Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memur ve memur emeklilerine 2020-2021 yılları için yaptığı zam teklifine dair, "Yeni bir teklif bekliyoruz, bu teklifi yok sayıyoruz." dedi.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında dördüncü toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Kamu İşveren Heyeti adına hükümetin zam teklifini açıkladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, toplantının ardından hükümetin teklifiyle ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetten makul bir teklif beklerken, "malul" bir teklifin geldiğini ifade eden Yalçın, "Ne Memur-Sen'in teklifleri ne sahanın istekleri ne de piyasanın gerçekleriyle uyumlu bir teklif değil bu." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin teklifinin düşük olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu: