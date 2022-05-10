MEMUR ZAMMI DETAYLARI! Memur zammı belli oldu mu? Memur zammı ne kadar olacak?

Memur zammı için nefesler tutuldu. Her yıl ocak ve temmuz aylarında memurlar ve emekliler enflasyon oranına göre zam alıyorlar. Enflasyon farkı oluşması durumunda bu oran da maaşlara yansıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamalarına göre 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere zam oranının yapılması beklenmektedir. İşte yapılan o açıklama ve konuya dair detaylar..

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak. Henüz ne kadar zam yapılacağı netleşmedi. Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 48,69, şubat ayında enflasyon yüzde 54.44, mart ayında yüzde 61.14 oldu. Temmuz ayında haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından rakam netleşecek.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak." dedi.

