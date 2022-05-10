HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MEMUR ZAMMI DETAYLARI! Memur zammı belli oldu mu? Memur zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI DETAYLARI! Memur zammı belli oldu mu? Memur zammı ne kadar olacak?

10.05.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zammı konusu gündemi bir hayli meşgul ediyor. Milyonlarca memur yaklaşan temmuz ayı ile birlikte milyonlarca memur zam oranına odaklandı. Ocak ve temmuz aylarında belli olan zam oranları yılın ikinci yarısında alacakları enflasyon oranları ile belirlenecek. Memur zammına dair her detay vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 2022 memur zammına dair ayrıntılar!

MEMUR ZAMMI DETAYLARI! Memur zammı belli oldu mu? Memur zammı ne kadar olacak?

Memur zammı için nefesler tutuldu. Her yıl ocak ve temmuz aylarında memurlar ve emekliler enflasyon oranına göre zam alıyorlar. Enflasyon farkı oluşması durumunda bu oran da maaşlara yansıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamalarına göre 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere zam oranının yapılması beklenmektedir. İşte yapılan o açıklama ve konuya dair detaylar..

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak. Henüz ne kadar zam yapılacağı netleşmedi. Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 48,69, şubat ayında enflasyon yüzde 54.44, mart ayında yüzde 61.14 oldu. Temmuz ayında haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından rakam netleşecek.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEMUR ZAMMI DETAYLARI! Memur zammı belli oldu mu? Memur zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da tur minibüsü devrildi!Antalya'da tur minibüsü devrildi!
1500 kişiye yedirmişlerdi... Akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme! İşte cezası1500 kişiye yedirmişlerdi... Akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme! İşte cezası
İmamoğlu'nun Nagehan Alçı fotoğrafı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir'den itiraf geldi: Murat Ongun beni de aradı...İmamoğlu'nun Nagehan Alçı fotoğrafı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir'den itiraf geldi: Murat Ongun beni de aradı...
Anahtar Kelimeler:
Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düşük faizli konut kredisi için detaylar belli oldu!

Düşük faizli konut kredisi için detaylar belli oldu!

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

Gece vakti feci olay! Büyük şok yaşadı, gözyaşlarını tutamadı

Gece vakti feci olay! Büyük şok yaşadı, gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en güveniliri" diyerek duyurdu! Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlara verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en güveniliri" diyerek duyurdu! Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlara verilecek

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

Skandal sözler! "Irak'ta Türk güçlerini biz vurduk"

Skandal sözler! "Irak'ta Türk güçlerini biz vurduk"

İlginizi Çekebilir

Güvenlik kamerası anbean çekti! Hırsızlık yaparken göğsü açıldı

Güvenlik kamerası anbean çekti! Hırsızlık yaparken göğsü açıldı

Aldatma iddialarına bomba yanıt!

Aldatma iddialarına bomba yanıt!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

7 kere hamile kaldı 3'ünde ikiz doğurdu! Şimdi 10 çocuk annesi...

7 kere hamile kaldı 3'ünde ikiz doğurdu! Şimdi 10 çocuk annesi...

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i büyüdü! Doktor sevgilisi olay oldu

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i büyüdü! Doktor sevgilisi olay oldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.