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Memur zammı - Memur-Sen hükümetin zam teklifini reddetti: Bu teklifi yok sayıyoruz

16.08.2019 17:23 | Son Güncelleme

Türkiye'de hükümet, 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisine gelecek yılın ilk 6 ayı için yüzde 3,5, ikinci 6 ayı için yüzde 3, 2021'de ise ilk 6 ayda yüzde 3, ikinci 6 ayda ise 2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise "Biz makul teklif istedik, siz malul teklif sundunuz. Bu teklifi yok sayıyoruz" dedi.

Memur zammı - Memur-Sen hükümetin zam teklifini reddetti: Bu teklifi yok sayıyoruz

Türkiye'de hükümet, 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisine gelecek yılın ilk 6 ayı için yüzde 3,5, ikinci 6 ayı için yüzde 3, 2021'de ise ilk 6 ayda yüzde 3, ikinci 6 ayda ise 2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz makul teklif istedik, siz malul teklif sundunuz. Bu teklifi yok sayıyoruz" dedi.

"Kur düştü, faiz oranları düştü, cari fazla var" diye konuşan Yalçın, getirilen teklifin "dengeleme içermediğini" söyledi.

Memur-Sen, toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon.

Sendika taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasındaki diğer sendika olan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ise 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Selçuk, "Her 6 aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının, o 6 aylık dönemde yapılan artış oranını aşması halinde; aradaki farkın bir sonraki altı aylık dönemin başlangıcından itibaren, kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz" dedi.

Memur-Sen, hükümetten yeni bir teklif bekliyor.

Bundan sonra ne olacak?

Hükümet ve memur sendikaları bugün 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında dördüncü kez toplanmıştı.

Hükümetin sunduğu teklif üzerine Kamu İşveren Heyeti ile memur sendikalarının zam görüşmeleri sürecek.

azarlıklar, yasal takvim gereği 20 Ağustos'a kadar - olumlu ya da olumsuz bir şekilde - sonuçlanacak.

Görüşmelerde anlaşma sağlanamaması halinde, konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınacak.

Kurul, en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak.

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