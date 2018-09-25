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Memura, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 10 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 17:24 | Son Güncelleme

SOSYAL medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla memuriyetten men edilen ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanan Binali Erdoğan, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - SOSYAL medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla memuriyetten men edilen ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanan Binali Erdoğan, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Binali Erdoğan, 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa değişikliği referandumu öncesi sosyal medyadaki 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' ile ilgili paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında memuriyetten men edildi. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Erdoğan, 32 gün cezaevinde kalmasının ardından serbest bırakıldı. Kurumunun şikayeti üzerine Binali Erdoğan hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla dava açıldı. İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Binali Erdoğan ve tarafların avukatları katıldı. Sanığın avukatı, müvekkilinin hakaret etmediğini öne sürerek, sosyal medyadaki paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Binali Erdoğan'a, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 10 ay hapis verirken, cezanın ertelenmesini kararlaştırdı.

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