OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - Osmaniye'de, Kadirli Kaymakamlığında çalışan bir personel, mesai arkadaşlarının moral ve motivasyonunu artırmak için gün içerisinde zaman zaman odaları dolaşarak ney çalıyor.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında memur olarak çalışan Yusuf Dokuzoğlu, Kadirli Halk Eğitim Merkezinde katıldığı kurs sayesinde ney çalmayı öğrendi.

Arkadaşlarının ısrarı üzerine Dokuzoğlu, Kaymakam Tamer Orhan'dan mesai saatleri içinde belirli zamanlarda ney çalmak için izin istedi.

Kaymakam Orhan'ın izin vermesi üzerine Dokuzoğlu, çalışanların ve iş durumunun uygun olduğu zamanlarda odaları gezerek arkadaşlarına ney çalmaya başladı.

Dokuzoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ney çalmayı çok sevdiğini ve bu tutkusu için yaklaşık 3 yıl ders aldığını söyledi.

Mesai saatleri dışında arkadaşlarına zaman zaman ney çaldığını aktaran Dokuzoğlu, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarım beni dinlerken çok etkilendiler. Mesai saatlerinde de kısa süre de olsa ney çalmamı istediler. Kaymakamımız Tamer Orhan'a konuyu aktardık ve kendisi de izin verdi. Uygun günlerde, iş durumunun müsait olduğu zamanlarda kısa da olsa ney çalmaya başladım. Belirlenmiş bir periyodu olmasa da fırsat buldukça arkadaşlarıma ney sesi dinletmeye başladım. Arkadaşlarım bu durumun kendilerini olumlu etkilediğini söyledi. Stres ve gerginlikten uzak kalan mesai arkadaşlarımız pozitif enerjiyle vatandaşlara daha güzel hizmet verdiklerini iletiyorlar."