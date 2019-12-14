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Memurlar Ankara’da 2020 Bütçesini Protesto Etti

14.12.2019 22:46 | Son Güncelleme

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu öncülüğündeki kamu çalışanları, 2020 yılı bütçesini Tandoğan Meydanı’nda protesto etti. Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Balık, ‘’15 Ocak’a kadar kamu çalışanlarının şartlarında iyileştirme yapılmazsa, alanlarda bunun hesabını sormaya devam edeceğiz’’ dedi

Memurlar Ankara’da 2020 Bütçesini Protesto Etti

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 2020 yılı bütçesini Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği “Açlık ve Yoksulluk Bütçesine Hayır” mitingiyle protesto etti. Mitinge, Tüm Yerel-Sen, Tarım Orman-İş, Eğitim-İş Sendikası başta olmak üzere birçok sendika ve dernek katıldı. CHP milletvekilleri Ömer Fethi Gürer, Murat Emir, Yıldırım Kaya ile İyi Parti Milletvekilleri Tuğba Vural Çokal ve Fahrettin Yokuş da mitinge destek veren milletvekilleri arasındaydı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’nın bir haftadır TBMM’de görüşüldüğünü hatırlatarak, “Bütçede en büyük payın eğitime ayırıldığı koca bir yalan. Kamu personeline 333,9 milyar lira, emekli aylıkları için 365,9 milyar lira kaynak ayrılmıştır. Bütçeden en büyük pay yandaşa, şehir hastanelerine, batan kurumlara aktarılıyor” diye konuştu.

‘’Çocuklarımızı okula gönderebilmek için bütçeden pay istiyoruz’’

Kamu çalışanları için verilen yüzde 4+4 maaş zammını tanımadıklarını ve kabul etmediklerini belirten Balık, “Kamu çalışanları asgari geçim standartlarında bir emekli maaşı alabilmeli. Verilen 4+4 maaş zammını tanımıyoruz, kabul etmiyoruz” dedi.

Yapılan zamlara da dikkat çeken Balık,“Gıda fiyatlarındaki artış 36.8’dir. Geçen yıl 100 liraya doldurduğunuz sepetinizi bu yıl 136 liraya dolduruyorsunuz. Geçen yıl ekim ayında elektriğe gelen zam yüzde 9, bu yıl aynı ayda gelen zam yüzde 15. Doğal gaza geçen yıl ekim ayında gelen zam yüzde 9, bu yıl aynı ayda gelen zam yüzde 14.5 zam. Asgari ücret en düşük memur maaşı olan 3 bin 505 lira olmalı. Bu yaptıkları zamları karşılayabilmek için bütçeden pay istiyoruz. Çocuklarımızı okula gönderebilmek, soframızı açlık sınırında donatabilmek için payımızı istiyoruz. 15 Ocak’a kadar kamu çalışanlarının şartlarında iyileştirme yapılmazsa alanlarda bunun hesabını sormaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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