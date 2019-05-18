Memurlar Lokali adı altında kumar

Eskişehir’de kumar oynandığı tespit edilen lokalde 1 kişi yakalandı.

Olay, Sivrihisar ilçesi Kubbeli Mahallesi Unkapanı Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre dün saat 23.00 sıralarında polis ekipleri tarafından ’Memurlar Lokali’ isimli dernekte yapılan Kumar ve Tombala Uygulamasında iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Polis ekipleri, İ.S. (51) isimli şahsın ve dernekte kumar oynadığı tespit edilen şahısların ifadesini aldı.

Öte yandan dernekte 250 TL para ve iskambil kağıtlarına da el konuldu.

