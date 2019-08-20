Memurlardan bakanlık önünde 'cüzdan atma' eylemi

Ankara’daki Memur-Sen üyesi kamu personeli, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine bugün saat 15.00’ten sonra iş bıraktı. Saatler 17.00’yi gösterdiğinde Memur-Sen üyesi kamu personelleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde toplanarak boş cüzdanlarını bakanlık önüne attı. Cüzdan atma eylemine katılan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, basın açıklamasında bulundu. Toplu sözleşme sürecinde 20 günün geride kaldığını aktaran Yalçın, hükümetle müzakere sürecinin son 4 güne bırakıldığına dikkat çekti. Masanın çözüm üretme kapasitesinin yüksek olduğunu belirten Yalçın, "Masa düzgün işletilemiyor. ‘Ona da bakacağız, şuna da bakacağız’ 6 saat kaldı neye bakacağız? Masaya çözülmesi gereken dünya kadar başlık gelmiş. Kamu bu anlamda çözüm değil sorun üretme yeteneği güçlü bir yapı haline geliyor neredeyse. Bunları çözmezsek insanların stresi artıyor. 6 saat kaldı hangi konuyu müzakere edeceğim ben senle? Ben ne yapacağım?" dedi.

'BİZ BU DEVLETTEN ALACAKLIYIZ'

Türkiye’nin yeterince sorunu olduğunu ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Emekçiyi bu anlamda öfkeli hale getirmeyin, çileden çıkarmayın, gerek yok buna. Ülkemizin etrafında küresel vampirlerin kol gezdiği, bu ülkeye çorap örülmeye çalıştığı, bu ülkede bazı yetkili makamların şehit yakınlarını işten çıkardığı, gazileri işten çıkardığı, bazı belediyelerin emeklileri işten attığı bir süreçte. Ben diyorum ki, Memur Sen Başkanı olarak söylüyorum, biz memurlar olarak bu ülkeden alacaklı değiliz, borçluyuz ama biz bu devletten alacaklıyız, alnımızın terini istiyoruz" açıklamasında bulundu.