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Memurlardan Bakırköy Belediyesi’nde eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 16:36 | Son Güncelleme

Bakırköy Belediyesinde çalışan memurlar toplu sözleşmeyi yenilenmediğini öne sürerek eylem yaptı.Bakırköy Belediyesinde çalışan memurlar, Başkan Bülent Kerimoğlu’nun yerel seçimlerden buyana toplu sözleşmeyi yenilemediğini öne sürerek eylem yapmıştı.

Bakırköy Belediyesinde çalışan memurlar toplu sözleşmeyi yenilenmediğini öne sürerek eylem yaptı.
Bakırköy Belediyesinde çalışan memurlar, Başkan Bülent Kerimoğlu’nun yerel seçimlerden buyana toplu sözleşmeyi yenilemediğini öne sürerek eylem yapmıştı. Çalışanlar üyesi olduğu Tüm Bel-Sen sendikası ile yaptığı toplantıda talepleri yerine getirilene kadar eylemlerde süreklilik kararı aldı. 23 Eylül Çarşamba günü yapacakları ikinci eylemin kararlaştırılmasından sonra ilk eylemden sonra çalışanların ödemelerini yapmayan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu belediye binası içinde alkışlar ve sloganlarla protesto edildi. Kerimoğlu hak, hukuk ve adalete davet edilirken çalışanlar “zafer direnen emekçinin olacak” diye slogan attı.

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