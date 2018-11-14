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Memurlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 16:09 | Son Güncelleme

İZMİR'de Kamu-Sen üyesi sendikalar, kamu çalışanlarının maaş artış oranlarının, yeni ekonomik programda belirlenen hedeflere göre revize edilmesini istedi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Kamu-Sen üyesi sendikalar, kamu çalışanlarının maaş artış oranlarının, yeni ekonomik programda belirlenen hedeflere göre revize edilmesini istedi. Konak'ta açıklama yapan memurlar, daha sonra taleplerini içeren mektupları, postaneden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi. Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy, bugün artık memur ve emeklilerin alışveriş yapamaz, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak hale geldiklerini söyledi. Konak eski Sümerbank önünde toplanan yaklaşık 100 memur, geçim sıkıntısı yaşandığını belirterek, eylem yaptı. Türkiye Kamu-Sen üyesi memurlar, taleplerini içeren kağıtları balonlara bağlayıp, uçurdu. Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy, yaptığı açıklamada, yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle enflasyon oranında artışların olduğunu, memur ve emeklilerin maaşlarının reel olarak değer kaybettiğini söyledi. Alım gücünün düştüğünü belirten İrfan Toksoy, kamu görevlileri ile emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında bir yılda yüzde 10,4 değer kaybına uğradığını açıkladı. Toksoy, "Yılın ilk 10 ayı itibari ile hesaplandığında, kamu görevlilerinin alım gücünün yüzde 9,5 düştüğü ortaya çıkmakta. Geçtiğimiz yıl 5 bin 336 TL olan bir kişilik ailenin aylık zorunlu harcama tutarı, bu yıl tam 854 TL artış göstererek 6 bin 191 TL'ye ulaşmışken, 2 bin 977 TL olan ortalama memur maaşı, 441,65 TL zamlanarak 3 bin 419 TL olmuştur. Enflasyon farkı ödemesi de yapılmasına rağmen, maaşlardaki erime ve alım gücündeki kayıp devam etmiş ve ortalama bir memurun alım gücü, bir yıl içinde aylık 413 TL azalmıştır" dedi. 'MEMUR MAAŞLARI EN AZ YÜZDE 7 ERİYECEK' Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda 2018 yılı sonu enflasyon hedefinin yüzde 20,8, 2019 yıl sonu hedefinin ise yüzde 15,9 olarak belirlendiğini anımsatan İrfan Toksoy, kamu görevlilerine 2018 yılının tamamı için enflasyon farkı dahil yüzde 13 maaş zammı yapıldığını, 2019 yılı içinse yüzde 9,2'lik bir artışın olduğunu kaydetti. Toksoy, "Memur maaşları resmi rakamlara göre bu yıl en az yüzde 7,8 eriyecek. 2019 yılında hedeflenen enflasyona ulaşılsa da maaşlarda yüzde 6,7'lik bir reel düşüş yaşanacak" diye konuştu. İrfan Toksoy, 2019 yılı için memur ve emekli maaşlarına yapılması planlanan maaş zamlarının, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nda yeni hedefe göre revize edilmesini istedi. Toksoy, memurların taleplerinin dikkate alınmaması halinde, birtakım eylemler yaparak seslerini duyurmaya çalışacaklarını da söyledi. Açıklamanın ardından Konak'ta bulunan PTT'ye giden memurlar, taleplerini içeren mektupları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a posta yoluyla gönderdi.

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