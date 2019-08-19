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Memurlardan gevrekli tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:07 | Son Güncelleme

HÜKÜMETİN 5'inci dönem toplu sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de ise yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni zam teklifi de kabul edilmedi.

Memurlardan gevrekli tepki

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- HÜKÜMETİN 5'inci dönem toplu sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de ise yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni zam teklifi de kabul edilmedi. İzmir'de Kamu-Sen üyesi memurlar, zam teklifini protesto etti. Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy, "420 bin üyemizle, haklarımız için yapılacak her türlü mücadeleye yasal sınırlar içinde olmak kaydıyla desteğe hazır olduğumuzu buradan bir kere daha ilan ediyoruz. Bütçe onların, meydanlar bizimdir" dedi.
Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın arasında yapılan son görüşmede, 2020 için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkından oluşan yeni bir teklifte bulunuldu. Hükümetin teklifi, memurlar tarafından kabul görmedi. Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'na (Türkiye Kamu-Sen) bağlı sendikalar, ülke genelinde eş zamanlı olarak teklifi kabul etmediklerine yönelik basın açıklaması yaptı. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde bir araya gelen yaklaşık 100 memur, sloganlar attı.
Açıklamayı yapan Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy, ülkedeki ekonomik durumun iyi olmadığını, 4 kişilik ailenin vazgeçemeyeceği, zorunlu harcamaların bin 32 lira arttığını, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre yalnızca kiraya son bir yıl içinde 100 TL zam geldiğini söyledi. Doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları da hatırlatan Toksoy, şunları söyledi:
"Mutfak yangın yerine dönmüş, memurun, emeklinin bütçesi tarumar olmuş. Hem resmi rakamlar hem de yaptığımız hesaplar, memur ve emeklinin alım gücünün düştüğünü gösteriyor. Hayat pahalılığının bütün zorluklarını hep birlikte yaşıyorken memura ve emekliye reva görülen zam, revize edilmiş hali ile 2020'nin tamamı için yüzde 8,2, 2021'in tamamı için de yüzde 6,1. Teklifler böyleyken şu anda yıllık enflasyon, yaz ayları olmasına rağmen yüzde 16,65."
Memurların taleplerini içeren bir 'Memur paketi' hazırlanmasına yönelik öneride de bulunan İrfan Toksoy, bu paketi de 1 Ekim'de açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine getirerek memurların yaralarının sarılması gerektiğini söyledi.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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Memurlardan gevrekli tepkiMemurlardan gevrekli tepkiMemurlardan gevrekli tepkiMemurlardan gevrekli tepki

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