Memurlardan Hakem Kuruluna ‘Hak’ Çağrısı

Diyarbakır’da da kamu çalışanları Yenişehir ilçesinde toplandı. “Emeğe Saygı, Adalete Davet” temasıyla yapılan açıklamada grup adına konuşan Memur Sen İl temsilcisi Yunus Memiş, kurulun tekliflerini göz ardı etmemesini istedi. Memiş, “Kamu görevlileri olarak bizlerin asla kabul edemeyeceği, alın terimizin değersizleştirilmesi, taşıdığımız misyonun görmezden gelinmesini kabul etmiyoruz. Biz bu ülkede devlet hizmetlerinin kesintisiz sürmesi için, devletin tüm unsurlarının işlemesinin teminatıyız. Biz ailelerimizle birlikte 20 milyonluk bir kitleyiz, tekliflerimizde haklıyız, duruşumuzda hakkaniyetliyiz. Unutulmamalıdır ki kamu görevlilerin memnuniyeti, milletin memnuniyetidir. Hakem kurulunun da bu gerçekten sarfınazar etmeyeceğini umuyor ve bekliyoruz. Milyonlarca insanı ilgilendiren fakat kamu işveren heyetinin konfederasyonumuza sunduğu teklifte yok saydığı bütün tekliflerimizin Hakem Kurulu tarafından dikkate alınmasını istiyoruz. Biz Hakem Kurulu'ndan, refahın tabana yayılmasını, gelir dağılımında adaletin sağlanmasını istiyoruz. Biz, refahtan pay, paylaşımda adalet istiyoruz. Biz, kamu görevlilerinin yaşam standardını yükseltecek, emeğin hakkını takdir edecek bir karar bekliyoruz. Biz Hakem Kurulu'ndan, elektrik ve doğal gaz zamlarının art arda yaşandığı, ulaşım ve barınma giderlerinin yükseldiği, enflasyonun tahmin ve hedeflerin üzerinde çıktığı, alım gücünün düştüğü, pek çok gider kaleminde artış yaşandığı bir süreçte bütün parametrelerin dikkate alındığı adil ve hakkaniyetli bir hüküm bekliyoruz” dedi.

1 Ağustos’ta başlayan ve 21 Ağustos’ta uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındı. Bunun üzerine kamu çalışanları kurula çağrı yapmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı açıklama yaptı.

Açıklamaya katılan kamu çalışanlarından Nizam Biçer, memurlara yapılacak zammın piyasayı hareketlendireceğini savundu. VOA Türkçe’ye konuşan Biçer, “Biz memurlar olarak güçlenen bir ülkeden payımızı istiyoruz. Güçlü bir ülkeden payımızı aldığımız zaman yapılan zamlar, memurlara küçük görünür ama memurlar aldığı zamları piyasaya sürdüğü için piyasaya canlılık gelecek, sıcak para gelecek. Dolayısıyla memurun zammı çok görünmesin” diye konuştu.

Kamu çalışanlarından Enver Kızıl da zamların ekonomiyi canlandıracağı görüşünde. Kızıl, "Memurların maaşının arttırılması lazım. Memur maaşları arttığı zaman ülke ekonomisi güçlenecek. Herkes alışveriş yapacak, harcama yapacak daha bir canlılık olacak ekonomide. Bu konuda hükümetler cimri davranmasın” şeklinde konuştu.

Bu arada Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu da taleplerine dikkat çekmek amacıyla bir günlük iş bırakma eylemi kararı aldı.

