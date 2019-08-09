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Memurların zam pazarlığında ikinci toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 16:32 | Son Güncelleme

Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında ikinci kez toplandı - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katıldığı toplantıda altı hizmet kolundaki taleplerin müzakereleri yapılacak

Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında ikinci kez toplandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri yer aldı. Toplantıda KESK'ten temsilci olmaması dikkati çekti.

Görüntü alınmasının ardından basına kapatılan toplantıda "Büro, Bankacılık ve Sigortacılık", "Eğitim, Öğretim ve Bilim", "Sağlık ve Sosyal Hizmetler", "Yerel Yönetim", "Basın, Yayın ve İletişim" ile "Kültür ve Sanat" hizmet kollarındaki taleplerin müzakere edileceği öğrenildi.

- "Taleplerin tasnif süreci pazarlık sürecinin dışına alınmalı"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantıdan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugüne kadar altı hizmet kolunda 393 teklifin konuşulduğunu belirterek, bunlardan 118'inin ayrıştırılarak genel teklifler arasına alındığını söyledi.

Bugün 6 hizmet kolunda toplam 275 teklifin görüşüleceğini dile getiren Yalçın, şu bilgileri verdi:

"Masada 652 teklifimiz var. 578 tanesinin görüşülmesi konusunda uzlaşılmıştır. Geriye kalan 74 teklif konusunda ise masanın kapsamında olup olmadığıyla ilgili görüş ayrılığı söz konusudur. Kapsam dışında diye bir şeyi kabul etmiyoruz çünkü bizim sorunlarımızı çözeceğimiz mekanizma burası."

Hizmet kolları komisyon sürecinin pazarlık sürecinin dışına alınmasını isteyen Yalçın, "Kamu görevlilerinin taleplerinin karşılanması ve sorunlarının çözümü konusunda komisyon sürecinin pazarlık sürecinden önce tamamlanması önemli bir fırsat olacaktır. Tekliflerimizi teslim ettiğimiz 24 Temmuz'dan görüşmelerin başladığı 1 Ağustos'a kadar süreç boşa geçmiştir. Taleplerin tasnif süreci pazarlık sürecinin dışına alınmalıdır." diye konuştu.

- Hükümet zam teklifini 16 Ağustos'ta sunacak

Taraflar, memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için üçüncü toplantıyı 15 Ağustos'ta, dördüncü toplantıyı da 16 Ağustos'ta yapacak.

Hükümet, zam teklifini 16 Ağustos'taki bu toplantıda memur sendikalarına sunacak.

- Konfederasyonların talepleri

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
5. Dönem Toplu Sözleşmesi Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

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