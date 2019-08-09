Memurların zam pazarlığında ikinci toplantı

Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında ikinci kez toplandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri yer aldı. Toplantıda KESK'ten temsilci olmaması dikkati çekti.

Görüntü alınmasının ardından basına kapatılan toplantıda "Büro, Bankacılık ve Sigortacılık", "Eğitim, Öğretim ve Bilim", "Sağlık ve Sosyal Hizmetler", "Yerel Yönetim", "Basın, Yayın ve İletişim" ile "Kültür ve Sanat" hizmet kollarındaki taleplerin müzakere edileceği öğrenildi.

- "Taleplerin tasnif süreci pazarlık sürecinin dışına alınmalı"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantıdan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugüne kadar altı hizmet kolunda 393 teklifin konuşulduğunu belirterek, bunlardan 118'inin ayrıştırılarak genel teklifler arasına alındığını söyledi.