Memurların zam pazarlığında üçüncü toplantı

Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında üçüncü kez toplandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Kamu İşveren Heyeti ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri yer aldı.

İkincisinde olduğu gibi bu toplantıya da KESK temsilcisi katılmadı.

Basına kapalı yapılan toplantıda, 5 hizmet kolundaki toplam 179 talep ele alınacak.

- "Türk-İş'in iradesine saygı duyuyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantıdan önce Bakanlık binası girişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hizmet kollarındaki taleplerin tasnif sürecinin bugün yapılacak görüşmeyle sona ereceğini söyledi.

Yarınki toplantıda Kamu İşveren Heyeti'nin zam teklifiyle geleceğini belirten Yalçın, şöyle konuştu: