Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi sona erdi. Sürenin sona ermesi nedeniyle toplu sözleşmeyle ilgili Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamış oldu.

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Sendikaları Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi tamamlandı.

Hükümet ve memur sendikaları arasında 20 günlük süre zarfında sözleşme konusunda mutabakat sağlanamadı.

Anlaşma için belirlenen sürenin sona ermesiyle toplu sözleşmede Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru aşamasına gelindi. Bu sürecin işlemesi için memur sendikaları ya da hükümetin 21-23 Ağustos tarihlerinde Hakem Kuruluna başvurması gerekiyor.

Başvuruyla devreye girecek Kurul, en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak.

- Hükümetin son teklifi yüzde 4+4'tü

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı.