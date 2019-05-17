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Memurluk vaadiyle 5 kişiyi dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

BARTIN’da 5 kişiyi devlet memuru yapma vaadiyle dolandırarak 200 bin TL alan 2 kişi, polis operasyonu ile yakalandı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’da 5 kişiyi devlet memuru yapma vaadiyle dolandırarak 200 bin TL alan 2 kişi, polis operasyonu ile yakalandı. Bartın’da iddiaya göre Nedim E. (47) ve Suna K. (42), güvenlerini kazandığı 5 kişiye memur olma sözü verdi. Nedim E. ve Suna K., 5 kişinin devlet kurumlarına ataması yapılmış gibi evrak düzenleyip gösterdi. Nedim E. ve Suna K. işsiz olan 5 gence evrakları gösterdikten sonra verdikleri hesaplara kişi başı 40 bin TL yatırılmasını sağladı. Bir süre sonra şüphelenen 5 kişi durumu polise bildirdi. Polis, Nedim E. ve Suna K. gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada kamu kurumlarına ait düzenlenmiş sahte evrak ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hesaplarındaki paralara el konulması için işlem başlatıldı.

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