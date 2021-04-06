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  4. Memurluktan atıldı, dolandırıcılıkla suçlandı! Engelli gencin ailesi şaşkın

Memurluktan atıldı, dolandırıcılıkla suçlandı! Engelli gencin ailesi şaşkın

06.04.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir, Kayseri ve Ankara’da düzenlenen 3 farklı raporun işinden ettiği Gökhan Özdemir hakkında ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan da inceleme başlatıldı.

Memurluktan atıldı, dolandırıcılıkla suçlandı! Engelli gencin ailesi şaşkın

13.03.2012 tarihinde kullandığı yüzde 41 özür oranı raporu ile Kırşehir Hüsnü Özyeğin Okulunda işe başlayan Özdemir’in işine, maarif müfettişleri incelemesi sonrası ‘memurluğa alınma şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması’ hükmü ile son verildi.

"MEMURUN HATASI BENİM HATAM YOK"

Özdemir, 2010 yılında askerlik şubesinden çürük raporu aldığını, 2012 yılında da engelli raporu almak için başvuruda bulunduğunu belirtti. Özdemir, “Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde yüzde 14 rapor aldım. Rapora itiraz ederek Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesinden yüzde 41 özür oranı raporu aldım. Aldığım rapora ise Kırşehir itirazda bulundu. Yeniden Ankara’ya sevk oldum. Burada ise özür durumum yüzde 33 oranına indirildi” dedi.

"RAPORLARIM ORTAYA ÇIKINCA İŞTEN ÇIKARILDIM"

2016 yılında EKPSS’ye başvuru yapan Özdemir, “İşe başlarken 3 raporu da sundum gerekli birimlere yüzde 41 oranındaki raporum kabul edildi. Geldiğimiz süreçte hakkımda şikayet olduğu belirtildi. Araştırıldım, raporlarım ortaya çıkınca işten çıkarıldım” diye konuştu.

AİLE OĞULLARININ DURUMU KARŞISINDA ŞAŞKIN

Oğlunun yaşadığı durum karşısında şaşkın olduğunu anlatan anne Vizdan Özdemir, “Raporun üçü de verilmişti. Yüzde 41 olan rapor işleme konulmuş bu durum ailece bizi üzüyor. Eşimin de engelli raporu var” ifadelerini kullandı.

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NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan suç duyurusunda bulunulan Gökhan Özdemir’in durumu hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü kaynakları ise yaptıkları açıklamada, “Gökhan Özdemir, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinden yüzde 14, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesinden yüzde 41, hakem hastane olan Ankara Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yüzde 33 oranında sağlık kurulu raporu almıştır. 26.03.2012 tarihinde alınan yüzde 33 oranındaki raporun kullanılması gerekirken 13.03.2012 tarihinde alınan yüzde 41 oranındaki rapor kullanılarak devlet memurluğuna başlamıştır.
Özdemir’in geçerli olan raporu yüzde 33 oranında belirtilen hakem hastane raporudur. 657 sayılı devlet memuru kanunları gereğince 29.09.2016 tarihi itibari ile kendisine ödenen maaş, ücret ve benzeri her türlü kazancın yasal faizi ile alınması işe girerken kullandığı belge nedeniyle de Cumhuriyet Savcılığına ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan suç duyurusunda bulunulması teklifi getirildi" denildi.

Öte yandan Özdemir’in avukatı Ali Erdem Gündoğan da raporların sahte olmadığını, özür oranının belirlenmesinde ise müvekkilinin dahlinin olmadığını savunuyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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