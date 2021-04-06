Memurluktan atıldı, dolandırıcılıkla suçlandı! Engelli gencin ailesi şaşkın

13.03.2012 tarihinde kullandığı yüzde 41 özür oranı raporu ile Kırşehir Hüsnü Özyeğin Okulunda işe başlayan Özdemir’in işine, maarif müfettişleri incelemesi sonrası ‘memurluğa alınma şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması’ hükmü ile son verildi.

"MEMURUN HATASI BENİM HATAM YOK"

Özdemir, 2010 yılında askerlik şubesinden çürük raporu aldığını, 2012 yılında da engelli raporu almak için başvuruda bulunduğunu belirtti. Özdemir, “Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde yüzde 14 rapor aldım. Rapora itiraz ederek Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesinden yüzde 41 özür oranı raporu aldım. Aldığım rapora ise Kırşehir itirazda bulundu. Yeniden Ankara’ya sevk oldum. Burada ise özür durumum yüzde 33 oranına indirildi” dedi.

"RAPORLARIM ORTAYA ÇIKINCA İŞTEN ÇIKARILDIM"

2016 yılında EKPSS’ye başvuru yapan Özdemir, “İşe başlarken 3 raporu da sundum gerekli birimlere yüzde 41 oranındaki raporum kabul edildi. Geldiğimiz süreçte hakkımda şikayet olduğu belirtildi. Araştırıldım, raporlarım ortaya çıkınca işten çıkarıldım” diye konuştu.

AİLE OĞULLARININ DURUMU KARŞISINDA ŞAŞKIN

Oğlunun yaşadığı durum karşısında şaşkın olduğunu anlatan anne Vizdan Özdemir, “Raporun üçü de verilmişti. Yüzde 41 olan rapor işleme konulmuş bu durum ailece bizi üzüyor. Eşimin de engelli raporu var” ifadelerini kullandı.