Memursen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Sakarya’da toplantıya katıldı

Memursen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Sakarya’da katıldığı toplantıda yaptığı açıklamada, “Devletin bize ücret borcu var, bizim millete hizmet borcumuz var” dedi.

Memursen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim Bir Sen Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen genişletilmiş il divan toplantısına katıldı. Kapıda Eğitim Bir Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen tarafından karşılanan Yalçın, toplantıya gelenleri selamladıktan sonra onlarla kısa sohbet etti.

Bizim millete hizmet borcumuz var

Memursen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada, “Bizim işimiz millete hizmet etmektir. Milletimize hizmet edersek evimize götürdüğümüz ekmeği helal edebiliriz. Eğer milletimize hizmetten geri durursak o zaman götürdüğümüz ekmeğin üzerine halel getirmiş oluruz. Onun için bizim dönemimiz millete hizmet etme dönemidir. İşimiz millet bizim. Değerimiz millet, kendimiz millet yükümüz yeniden güçlü bir medeniyet. Devlet bizim için ayriyeten bir işverendir. Devlete karşı cümle kuruyor oluşumuz, eylem yapıyor oluşumuz devleti değersizleştirmek değildir. Devletin kıymetini arttıracak oluşama gitmektir. Devletin bize ücret borcu var, bizim millete hizmet borcumuz var” dedi.