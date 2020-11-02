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Menajerimi Ara 12. yeni bölüm ön izleme sahnesi fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara 11. son bölümde neler oldu?

02.11.2020 02:18 | Son Güncelleme:
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Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara dizisi 11. son bölümüyle ekrana geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Aslı İnandık konuk oyuncu olarak katıldı. Her bölüm medya dünyasının arka plan hikayelerini farklı bir gözle izleyiciye aktaran Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara'nın 12. yeni bölümünden de ön izleme sahnesi yayınlandı.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamloğlu'nun bir araya geldiği ve ünlü isimlerin de bu zengin kadroya eşlik ettiği Menajerimi Ara'nın 11. yeni bölümü 1 Kasım Pazar akşamı Star TV'de izleyiciyle buluştu. Menajerimi Ara'nın 8 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek 12. yeni bölümünden de ilk sahne yayınlandı.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu sezonun dikkat çeken Ay Yapım imzalı dizisi Menajerimi Ara'nın son bölümü seyirciye bir çok farklı duyguyu aynı anda yaşattı. Deniz Can Aktaş'ın canlandırdığı 'Barış' ile Burak Tozkoparan'ın hayat verdiği 'Emir'in 'Dicle' (Ahsen Eroğlu) için karşı karşıya geldiği bölümde, Kıraç'ın (Barış Falay) Aslı İnandık ve babasının tartışması arasına girip babalık üstüne yaptığı konuşma izleyicileri etkiledi.

Menajerimi Ara 11. Bölüm (20)

Menajerimi Ara'nın bu haftaki bölümünde Aslı İnandık ve babasının hikayesi, Kıraç'ın Dicle'yle olan ilişkisindeki hatalarını fark etmesine sebep oldu. Canlı yayında İnandık ve babasının tartışmasına dayanamayıp müdahale eden Kıraç, ajanstaki herkesi şaşırtırken bir çocuğun babasız büyümesinin suçlusunun ancak babası olabileceğini dile getirmesi duygusal anlara sebep oldu.

Menajerimi Ara 11. Bölüm (19)

Kadrosundaki usta oyuncuların yanı sıra genç kuşağın yetenekli ve sevilen oyuncuları ile de dikkatleri çeken Menajerimi Ara'da Barış ve Emir arasındaki rekabet ise gittikçe kızıştı. Emir'in sahnede Dicle'ye ithafen romantik bir şarkı söylemesi, bu ikiliyi ilk kez beraber gördüğü andan itibaren içinde tehlike çanları çalmaya başlayan Barış'ı iyice çileden çıkarttı. Barış ve Emir arasındaki iplerin gerilirken, bu aşk üçgeninin akıbeti hakkındaki soru işaretlerini arttırdı.

Menajerimi Ara 11. Bölüm (28)

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