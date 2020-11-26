Menajerimi Ara 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Menajerlerin dünyasını tüm gerçekliğiyle seyirciyle buluşturan 'Menajerimi Ara' yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni bölüm için yayınlanan tanıtımda; Emir, Dicle'nin kovulduğunu öğrenince üzüntüsünü gizleyemezken, Kıraç Feris'ten hesap soruyor.

Dicle'nin Serkan'la buluşması ve Serkan'ın ona iş teklif etmesi heyecanı zirveye taşırken, yeni bölüme Ozan Dolunay'ın sosyal medya ifşasıyla karşı karşıya kalması damga vuracak. Öte yandan Kıraç'ın sık sık dile getirdiği, Serkan'a karşı duyduğu güvensizlik ise Ego Ajans'takilerin kafasında soru işaretleri yaratıyor.

Keyifli hikayesiyle Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu'nu bir araya getiren 'Menajerimi Ara' her pazar akşamı saat 20.00'de Star TV'de seyirciyle buluşuyor.

