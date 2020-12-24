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Menajerimi Ara 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara'ya hangi isimler konuk olacak?

24.12.2020 21:37 | Son Güncelleme:
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Star TV'de ekrana gelen Menajerimi Ara dizisinin 18. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Her hafta ünlü isimlerin konuk olduğu Menajerimi Ara'da yeni bölümde ise Bora Akkaş ve Chaby Han rol alacak.

Menajerlerin hayatlarını tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren Menajerimi Ara'nın 27 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 18. yeni bölümüne iki ünlü isim konuk oluyor.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın, senaristliğini Ekin Atalar'ın üstlendiği; başrollerini Barış Falay, Canan Ergüder, Serhat Teoman, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı yapımın bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Bora Akkaş ve Chaby Han konuk oluyor.

'Menajerimi Ara' yeni bölümüyle Pazar 20.00'de Star TV 'de!

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