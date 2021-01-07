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Menajerimi Ara 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara'da en büyük sır ortaya çıkıyor!

07.01.2021 21:03 | Son Güncelleme:
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Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 10 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek olan 20. bölümünden yeni bir fragman yayınlandı. Menajerimi Ara son bölümde (Barış Falay) Dicle'nin (Ahsen Eroğlu) babası olduğunu Ego Ajans'a açıklamıştı. Yeni bölüm fragmanında ise Kıraç Dicle'nin kızı olduğunu öğrenmesinden çok korktuğu Mayda'ya (Aslı Mavitan) gerçekleri itiraf ediyor.

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara'nın 10 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümü, dizinin ekrana geldiği ilk günden beri saklanan en büyük sırrını gün yüzüne çıkarıyor.

Menajerimi Ara 20.2

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kıraç'ın Dicle'nin kızı olduğunu Ego Ajans'a açıkladığı anla final yapan bölümünün ardından yayınlanan yeni tanıtımda; Kıraç Mayda'ya Dicle'nin babası olduğunu itiraf ederken zor anlar yaşıyor.

Menajerimi Ara 20.4
Ailesinden ve iş arkadaşlarından göreceği tepkiyle yüzleşmekte zorlanan Kıraç'a bu anlarda Dicle destek oluyor. Beren (Yaprak Medine) ortaya çıkan gerçeklerin sorumlusu olarak Dicle'yi suçlarken, Feris'in (Canan Ergüder) Dicle'nin arkasında durduğunu söylediği sahneler izleyenlerin kalbine dokunmaya hazırlanıyor.

Menajerimi Ara 20.3

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı 'Menajerimi Ara' her pazar akşamı saat 20.00'de Star TV'de.

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