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Menajerimi Ara 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara'da Ayça Varlıer ve Yağmur Tanrısevsin sürprizi

08.04.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Ceyda ve Peride’nin tatlı atışmaları dikkat çekerken, yeni filmi için Belgrad’a gidecek olan Barış ise Dicle’nin de kendisiyle gelmesini istiyor. Her hafta ünlü isimlerin konuk olduğu Menajerimi Ara'da bu hafta Ayça Varlıer ve Yağmur Tanrısevsin rol alacak.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun başrollerde oynadığı Menajerimi Ara 33. yeni bölümüyle 11 Nisan Pazar akşamı ekranlarda olacak. Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı dizinin yeni bölümünde Serkan’ın Feris’e ettiği evlenme teklif ettiği anlar dikkat çekecek. Dizinin bu haftaki konukları ise Ayça Varlıer ve Yağmur Tanrısevsin oluyor.

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MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kıraç’ın temsil ettiği yönetmen Ceyhun, Feris’in oyuncusu Ayça Varlıer’le çalışmak isterken, Ayça Varlıer ise geçmişte kendisiyle yaşadığı sıkıntılar sebebiyle Ceyhun’la çalışmak istemiyor.

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Yağmur Tanrısevsin’in sette yaşadığı problem sebebiyle menajeri Feris’i araması sonucu Serkan ve Feris, soluğu sette alıyor.

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Tanrısevsin'i kendi yaptığı sürpriz planına dahil eden Serkan, evlenme teklifiyle Feris’i şaşırtıyor.

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Romantik dakikaların yaşanacağı ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümü izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

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Oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. ‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu Ekin Atalar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Menajerimi Ara dizisi
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