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Menajerimi Ara 37. yeni bölüm ön izleme sahnesi! Dicle'nin Barış ve İrem'e dair şüpheleri artıyor!

04.05.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 37. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayınlanan ön izleme sahnesinde Dicle'nin (Ahsen Eroğlu) aklına Barış (Deniz Can Aktaş) ve İrem'in (Tuğçe Açıkgöz) eski sevgili olma ihtimali düşerken ne yapacağını bilemeyen Dicle, şüphelerini yakın arkadaşı Meral'le (Buse Sinem İren) paylaşıyor.

Menajerimi Ara 37. yeni bölüm ön izleme sahnesi! Dicle'nin Barış ve İrem'e dair şüpheleri artıyor!

Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun başrollerde oynadığı Menajerimi Ara dizisi, 37. yeni bölümüyle 9 Mayıs Pazar akşamı Star TV ekranlarında olacak.

MENAJERİMİ ARA'DA NELER OLACAK?

Menajerimi Ara'nın yeni bölüm ön izleme sahnesinde İrem'e duygularını döktüğü blog yazısını eski sevgilisine vermesini tavsiye eden Dicle, İrem ve Barış'ın montlarını tuttuğu sırada İrem'in yazısının yer aldığı kağıdın yere düştüğünü fark ediyor.

Menajerimi Ara 37. Bölüm Ön İzleme (4)

Hangi monttan düştüğünden emin olamayan Dicle, Barış'ın İrem'in bahsettiği eski sevgilisi olabilme ihtimaliyle karşı karşıya kalırken içini yiyip bitiren bu şüphesinden Meral'e bahsediyor.

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Kafası iyice karışan Dicle, Meral'in de önerisiyle sabredip işin aslını öğrenmek için beklemeye karar veriyor.


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Anahtar Kelimeler:
Star TV Menajerimi Ara dizisi Barış Falay
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