Menajerimi Ara 37. yeni bölüm ön izleme sahnesi! Dicle'nin Barış ve İrem'e dair şüpheleri artıyor!

Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun başrollerde oynadığı Menajerimi Ara dizisi, 37. yeni bölümüyle 9 Mayıs Pazar akşamı Star TV ekranlarında olacak.
Menajerimi Ara'nın yeni bölüm ön izleme sahnesinde İrem'e duygularını döktüğü blog yazısını eski sevgilisine vermesini tavsiye eden Dicle, İrem ve Barış'ın montlarını tuttuğu sırada İrem'in yazısının yer aldığı kağıdın yere düştüğünü fark ediyor.
Hangi monttan düştüğünden emin olamayan Dicle, Barış'ın İrem'in bahsettiği eski sevgilisi olabilme ihtimaliyle karşı karşıya kalırken içini yiyip bitiren bu şüphesinden Meral'e bahsediyor.
Kafası iyice karışan Dicle, Meral'in de önerisiyle sabredip işin aslını öğrenmek için beklemeye karar veriyor.
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