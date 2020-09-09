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  4. Menajerimi Ara 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Melisa Şenolsun ile Edis sürprizi!

Menajerimi Ara 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Melisa Şenolsun ile Edis sürprizi!

DİZİ HABERLERİ  | 09.09.2020 02:42 | Son Güncelleme

Star TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Menajerimi Ara 3. bölümüyle ekrana geldi. Dünyaca ünlü ‘Call My Agent' dizisi uyarlaması olan Menajerimi Ara'nın son bölümüne Ercan Kesal ve Çağatay Ulusoy konuk oldu. Başrollerini Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman'ın paylaştığı Menajerimi Ara'nın 4. bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölümüne ünlü şarkıcı Edis ile oyuncu Melisa Şenolsun da rol alacak.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Menajerimi Ara'nın 15 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek olan 4. bölümümden ilk fragman yayınlandı. Her hafta ünlü isimlerin konuk oyuncu olarak rol aldığı Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümünde ise Edis ve Melisa Şenolsun sürprizi yaşanacak.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle, Barış’ın peşinden dövüşlerin yapıldığı depoya kadar gider. Bu sırada Kıraç, Dicle’nin onun arabasını alıp gittiğini fark etmiştir. Bütün ekip Dicle’yle Barış’a ulaşmaya çalışır. Ne yazık ki bu durum vampir Ece’nin gözünden kaçmaz ve iyi haberin kokusunu alan kadın Barış’ın peşine düşer. Barış, başına açtığı bunca beladan nasıl kurtulacak dersiniz?

Bu sırada Kıraç’ın oyuncusu Derya Baykal ile Feris’in oyuncusu Müjgan Ferhan Şensoy’a bir filmde anne kız rolünü oynamaları için teklif gelir. Ancak durumun iki oyuncu için de beklenmedik zorlukları olacaktır.

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Dicle’nin çok acil olarak Çağatay Ulusoy’a ulaşması gerekir. Ama kimse Çağatay’ın nerede olduğunu bilmiyordur. Dicle, adeta bir dedektif gibi Çağatay’ın peşine düşer. Bu sırada Jülide sonunda Çınar’ı oyuna gelmeye ikna eder.
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Kıraç, Dicle’yi en sevdiği yönetmenin galasına davet eder. Dicle’nin babasından hiç beklemediği bir jesttir bu. Ancak gala ne yazık ki Dicle’nin hayal ettiği gibi geçmez.

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