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Menajerimi Ara 7. yeni bölüm fragmanında Gökçe Bahadır sürprizi! Menajerimi Ara 6. son bölümde neler oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 30.09.2020 02:32 | Son Güncelleme

Star TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı dizi Menajerimi Ara 6. son bölümüyle ekrana geldi. Son bölüme Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu damga vurdu. 7. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Her hafta ünlü isimlerin konuk oyuncu olarak rol aldığı Menajerimi Ara'nın 7. bölümünde, ünlü oyuncu Gökçe Bahadır konuk olacak. İşte Menajerimi Ara 7. yeni bölüm fragmanı.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Menajerimi Ara'nın 6 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek olan 7. bölümümden ilk fragman yayınlandı. Menajerim Sensin dizisinin yeni bölümüne Gökçe Bahadır fırtınası esecek.

gokce

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış, Dicle’ye; “gitme, benimle kal” dediğinde Dicle’nin kafası karışır. Beren ise Dicle ve Barış’ın yakınlaşmasından huzursuz olmuştur. Ajansı almak için Ceylan’la görüşen Kıraç çok heyecanlıdır. Diğer menajerler bu durum karşısında Kıraç kadar hevesli değildir.

Rıza Kocaoğlu, rol aldığı diziden bir film çekimi için kısa süreliğine ayrılır. Ancak Rıza, yeni filminin çekimi başlamak üzereyken Feris’i çok şaşırtacak bir şey yapar.

Başlıksız-5

Bu esnada Boran Kuzum da çok istediği bir filmin oyuncu seçmelerine hazırlanmaktadır. Çınar, ne yazık ki aşırı heyecanlanan Boran’ı sakinleştirmekte zorlanır.

Mayda, Kıraç’a ajansı satın aldığında Dicle’yi işten çıkarması konusunda baskı yapar. Kıraç bu konuda ne yapacağını şaşırmış haldedir. Dicle’nin kaderi şimdi ajansın yeni sahibinin ellerindedir.

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