Menajerimi Ara 7. yeni bölüm fragmanında Gökçe Bahadır sürprizi! Menajerimi Ara 6. son bölümde neler oldu?

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Menajerimi Ara'nın 6 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek olan 7. bölümümden ilk fragman yayınlandı. Menajerim Sensin dizisinin yeni bölümüne Gökçe Bahadır fırtınası esecek.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış, Dicle’ye; “gitme, benimle kal” dediğinde Dicle’nin kafası karışır. Beren ise Dicle ve Barış’ın yakınlaşmasından huzursuz olmuştur. Ajansı almak için Ceylan’la görüşen Kıraç çok heyecanlıdır. Diğer menajerler bu durum karşısında Kıraç kadar hevesli değildir.

Rıza Kocaoğlu, rol aldığı diziden bir film çekimi için kısa süreliğine ayrılır. Ancak Rıza, yeni filminin çekimi başlamak üzereyken Feris’i çok şaşırtacak bir şey yapar.

Bu esnada Boran Kuzum da çok istediği bir filmin oyuncu seçmelerine hazırlanmaktadır. Çınar, ne yazık ki aşırı heyecanlanan Boran’ı sakinleştirmekte zorlanır.

Mayda, Kıraç’a ajansı satın aldığında Dicle’yi işten çıkarması konusunda baskı yapar. Kıraç bu konuda ne yapacağını şaşırmış haldedir. Dicle’nin kaderi şimdi ajansın yeni sahibinin ellerindedir.

