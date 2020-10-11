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Menajerimi Ara'da Burçin Terzioğlu'nun elbise krizi! Menajerimi Ara 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

11.10.2020 23:13 | Son Güncelleme:
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Ünlüler ve menajerlerinin gizli dünyasının kapılarını açan Ay Yapım'ın ilgiyle takip edilen dizisi Menajerimi Ara'nın 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Menajerimi Ara 8. bölümde Burçin Terzioğlu ve menajeri Çınar'ın (Fatih Artman) kıyafet çekişmeleri seyirciyi kahkahaya boğacak.

Seyircinin spot ışıklarının arkasındaki dünyayı merakla izlediği 'Menajerimi Ara'nın Burçin Terzioğlu'nun konuk olduğu 8. bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

Yine eğlenceli, duygusal ve bir o kadar da heyecanlı bir bölümün sinyallerini veren tanıtımda; Burçin Terzioğlu'nun hikaye gereği kendi tasarımı olan kıyafet ile ödül töreni sunmak istemesi sonucu menajeri Çınar'ın (Fatih Artman) gösteremediği dürüstlüğü Dicle (Ahsen Eroğlu) gösteriyor ama bu daha büyük bir krize sebep oluyor.

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Beren, (Yaprak Medine) Barış (Deniz Can Aktaş) için romantik bir akşam yemeği organize ediyor. Dicle'nin Barış (Deniz Can Aktaş) yüzünden yaşadığı kalp kırıklığınaysa anne tavsiyeleri ilaç oluyor.
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Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun bir araya geldiği, 'Menajerimi Ara', Ali Bilgin rejisi ile her Salı akşamı saat 20.00'de Star TV'de.

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