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  4. Menajerimi Ara'da Gülben Ergen fırtınası esecek! Menajerimi Ara 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Menajerimi Ara'da Gülben Ergen fırtınası esecek! Menajerimi Ara 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

28.01.2021 20:10 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta sürpriz isimlerin konuk olduğu Menajerimi Ara'nın bu haftaki konuğu ise ünlü şarkıcı Gülben Ergen olacak. Ünlü sanatçının yer aldığı bölümden yayınlanan yeni tanıtımda Ego Ajans menajerlerini ve asistanlarını çok yoğun bir hafta bekliyor.

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara'nın 31 Ocak Pazar günü ekrana gelecek yeni bölümünün ilk tanıtımı yayınlandı. Ünlü yıldız Gülben Ergen'in konuk olduğu bölümde Ego Ajans'ın tüm çalışanları Ergen'in yoğun programıyla baş edebilmek için büyük çaba sarf edecek.

Menajerimi Ara 23. 1

Yeni şarkısı 'Seni Kırmışlar'ın tanıtım süreci, ev hayatı, çocukların okulu, pilates dersleri derken Gülben Ergen'in programı çıkmaza giriyor.

Menajerimi Ara 23.2
Serkan'dan (Serhat Teoman) yardım isteyen Ergen, Ego Ajans'la toplantı yapmaya geliyor.

Menajerimi Ara 23.5

Sanatçının yoğun programına yetişebilmek için olağanüstü çaba gösteren Dicle (Ahsen Eroğlu), Gülin (Gamze Karaduman) ve Emrah'ı (Semi Sırtıkkızıl) epey zorlu anlar bekliyor.

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Menajerimi Ara 23.3

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara 23. yeni bölümüyle 31 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de Star TV'de.


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