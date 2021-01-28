Menajerimi Ara'da Gülben Ergen fırtınası esecek! Menajerimi Ara 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara'nın 31 Ocak Pazar günü ekrana gelecek yeni bölümünün ilk tanıtımı yayınlandı. Ünlü yıldız Gülben Ergen'in konuk olduğu bölümde Ego Ajans'ın tüm çalışanları Ergen'in yoğun programıyla baş edebilmek için büyük çaba sarf edecek.

Yeni şarkısı 'Seni Kırmışlar'ın tanıtım süreci, ev hayatı, çocukların okulu, pilates dersleri derken Gülben Ergen'in programı çıkmaza giriyor.



Serkan'dan (Serhat Teoman) yardım isteyen Ergen, Ego Ajans'la toplantı yapmaya geliyor.

Sanatçının yoğun programına yetişebilmek için olağanüstü çaba gösteren Dicle (Ahsen Eroğlu), Gülin (Gamze Karaduman) ve Emrah'ı (Semi Sırtıkkızıl) epey zorlu anlar bekliyor.

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara 23. yeni bölümüyle 31 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de Star TV'de.



