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Menajerimi Ara'da Serdar Ortaç sürprizi

30.01.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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Menajerimi Ara'da Serdar Ortaç sürprizi

Star dizisi ‘Menajerimi Ara’nın daha önce Gülben Ergen’in konuk olacağının duyurulduğu bölüm, 3 ünlü ismi daha ağırlıyor. Ünlü isimler, 23. bölümde dizinin konuğu olacak.

Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’nın daha önce Gülben Ergen’in konuk olacağının duyurulduğu 23. bölümünden yayınlanan yeni tanıtımıyla Serdar Ortaç, Ece Dizdar ve Oral Özer’in projeye konuk olduğu açıklandı. Bölümde Feris (Canan Ergüder) hamilelik testinin sonucuyla şok yaşarken, Dicle (Ahsen Eroğlu) ise büyük bir tehlike atlatıyor.

Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’ dizisinin 23. bölümü yıldızlar geçidine dönüşüyor. Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ece Dizdar ile Oral Özer’ın konuk olduğu bölüm seyirciye keyifli bir akşam yaşatacak. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda; Çınar’ın (Fatih Artman) Serdar Ortaç’la konuşması izleyenlerde tebessüm yaratırken Ece Dizdar sette yönetmenle gerginlik yaşıyor. Barış’ın (Deniz Can Aktaş) peşindeki gizemli kişi serbest bırakıldıktan sonra gizlice Dicle’nin evine girerek ona zarar vermeye çalışırken bu durumdan Dicle’yi Barış kurtarıyor. Dicle’nin yaşadıklarının ardından Beren’in de (Yaprak Medine) fanından şikayetçi olması ikili arasındaki buzları bir nebze olsun eritirken, Gülben Ergen’in Feris’e hamile olabileceğini söylemesinin ardından Feris test yapıyor. Bu sırada Ego Ajans’ta da işler yine karışıyor. Serkan’ın (Serhat Teoaman) ekibe verdiği haberle menajerleri zorlu bir haftanın beklediğinin sinyalleri veriliyor.

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında.


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