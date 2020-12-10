MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Menajerimi Ara'da Ushan Çakır ve Melis Birkan sürprizi! Menajerimi Ara 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Menajerimi Ara'da Ushan Çakır ve Melis Birkan sürprizi! Menajerimi Ara 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

10.12.2020 21:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de ekranlara gelen Menajerimi Ara'nın 16. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Temponun zirveye ulaştığı yeni bölüm tanıtımında Dicle (Ahsen Eroğlu) ve Gülin (Gamze Karaduman) arasındaki tansiyon yükselirken, Gülin'in Dicle'yi tehdit etmesi Dicle'yi büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Dizinin yeni bölümüne ise sevilen oyuncular Melis Birkan ve Ushan Çakır konuk oluyor.

Menajerimi Ara dizisinin yeni bölüm tanıtımında Leyla'nın (Pınar Ünsal) ajansa yaptığı sürpriz ziyaret, Gülin'in Dicle hakkındaki şüphelerini arttırırken, Gülin merakına yenik düşüp Dicle'ye sakladığı sırlar konusunda baskı yapıyor.

Menajerimi Ara 16.3

Öte yandan Jülide (Nazlı Senem Ünal) ayağına gelen yeni bir rol için Çınar'a (Fatih Artman) dans yeteneği konusunda yalan söylerken, söylediği yalan başına daha büyük bela açıyor.

Menajerimi Ara 16.6
Menajerimi Ara'nın yeni bölümünün sürpriz konuklarından Melis Birkan başına gelen talihsiz bir olay sonucu her şeye ara verme eşiğine gelirken, Feris (Canan Ergüder) Birkan'ın duygusal anında verdiği bu karara engel olmaya çalışıyor.

Menajerimi Ara 16.5

Bunun yanı sıra, aynı talihsiz olayla yıkılan Ushan Çakır ise her şeyin üst üste geldiği bu dönemde istemediği bir programa çıkması için sözleşmesi üzerinden tehdit edilirken, Kıraç (Barış Falay) orta yolu bulmak için elinden geleni yapıyor.

Menajerimi Ara 16.7

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı 'Menajerimi Ara' her pazar akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdiMaskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Yeşilçam'da partneri bakın hangi güzel olduYeşilçam'da partneri bakın hangi güzel oldu
The Walking Dead setinde fotoğraf geldiThe Walking Dead setinde fotoğraf geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Uzmanlar altın tahminlerini güncelledi!

Uzmanlar altın tahminlerini güncelledi!

Meme polemiği! Yanıtı olay oldu

Meme polemiği! Yanıtı olay oldu

İlginizi Çekebilir

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Sosyal medyada dalga konusu oldu! 'Hakan Altun'la takılınca...'

Sosyal medyada dalga konusu oldu! 'Hakan Altun'la takılınca...'

Diğer Haberler

Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy'un partneri Afra Saraçoğlu oldu

Yeşilçam'da partneri bakın hangi güzel oldu

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine dev transfer! Kaan Taşaner kimi canlandıracak?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine heyecan veren transfer

6 yıl önce bitmişti... Vampir efsanesi True Blood geri dönüyor

Vampir efsanesi 6 yıl sonra geri dönüyor

Gülseren Budayıcıoğlu’ndan Doğduğun Ev Kaderindir’e veda mesajı!

Veda mesajı olay oldu! 'Çoğu zaman kızarak...'

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı! 2020'ye damga vuran 10 televizyon programı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Google açıkladı! 2020'de Türkiye'de en çok aranan 10 dizi

Herkes onu aradı! Listeye girdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.