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Menajerimi Ara'da yeni dönem başlıyor! Dicle'nin büyük değişimi! Menajerimi Ara 35. yeni bölüm ön izleme sahnesi!

20.04.2021 02:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 35. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Menajerimi Ara'nın yeni bölümünde, Dicle yaşadığı değişimle şaşırtacak. Dicle hayatındaki yeni başlangıçlara adım atacak. Menajerimi Ara'nın ön izleme sahnesinde, Dicle'nin merdivenlerden indiği sahne ise, Dicle'nin Ego Ajans'a ilk adım attığı anları hatırlatıyor.

Menajerimi Ara'nın 34. bölümü 18 Nisan Pazar akşamı ekranlara geldi. Ceren Taşçı'nın konuk olduğu bölümde; başarılı oyuncu yeteneğine rağmen bir projenin deneme çekiminde haksızlığa uğradı. Öfkesine yenik düşen Taşçı'nın beklenmedik hareketi Kıraç'ı (Barış Falay) çok şaşırttı. Son anda Serkan'dan boşanmaktan vazgeçen Melisa (Çağla Demir), Feris'le (Canan Ergüder) beklenmedik bir şekilde karşı karşıya geldi. Serkan'ın (Serhat Teoman) sürpriz evlenme teklifinden sonra çok mutlu olan Feris'in mutluluğu bu karşılaşma sonucu uzun sürmedi ve acı gerçekle yüzleşti.

Menajerimi Ara 35. Bölüm Ön İzleme (2)

Dizinin 34. bölümünün ardından yayınlanan, 35 yeni bölüm ön izleme sahnesinde ise Dicle'nin (Ahsen Eroğlu) hayatında yeni bir dönemin başladığının sinyalleri verildi.

Menajerimi Ara 35. Bölüm Ön İzleme (3)

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Menajerimi Ara'nın Ceren Taşçı'nın konuk olduğu son bölümü izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Bir reklam filmi için İstanbul'a gelen İspanyol şef Jose (Sidney Mello), çapkınlığı ve eğlenceye olan düşkünlüğüyle dün akşamki bölüme damga vururken genç şef, Çınar (Fatih Artman) ve Emrah'ı (Semi Sırtıkkızıl) bir hayli yordu.

Jose için Ego Ajans el ele verirken bütün ajans hep beraber bu güçlüğün de altından kalktı. Katıldığı deneme çekiminde yeteneğine rağmen haksızlığa uğrayıp seçilmeyen Ceren Taşçı, yaşadığı kızgınlıkla projeyi kaptırdığı rakibinin videosunu alaycı bir tavırla sosyal medyaya yükledi. Yaptığı hatanın kısa sürede farkına varan Taşçı, sektörün acımasızlığıyla bir kez daha yüzleşirken Kıraç ise oyuncusuna yeni bir tiyatro projesi sunarak, Taşçı'nın gönlünü aldı. Her şeyden habersiz Melisa'nın karşısına çıkan Feris, Melisa ve Serkan'ın boşanmadığını öğrendi ve büyük hayal kırıklığına uğradı. Feris'e ettiği evlenme teklifinin hemen ardından Melisa'nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenen ve günlerce diken üstünde gezen Serkan ise ikiliyi bir arada görünce büyük şok yaşadı.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun buluştuğu; senaryosu Sema Ergenekon ile Uğraş Güneş'in kaleminden çıkan 'Menajerimi Ara' her pazar akşamı saat 20.00'de yeni bölümleriyle Star TV'de!

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