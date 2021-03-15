Menajerimi Ara dizisi bitiyor mu? Menajerimi Ara ne zaman final yapacak?

Ay Yapım yeni dizileri için yaza hazırlık yaparken üzerini çizeceği dizileri de belirledi. Onlardan biri de Menajerimi Ara dizisi oldu.

Bu sezon başlayan ve ilk bölümü ile dikkatleri üzerine çeken, her bölüm ünlü konukları ile merak edilen Menajerimi Ara dizisi reytinglerde düşüş yaşayınca 2. sezon onayı alamadı.

Menajerimi Ara dizisiyle ünlenen Ahsen Eroğlu’nun ise yeni projelerle görüştüğü öğrenildi.

Star TV'de yeni sezon hazırlıkları da başladı. Kanal Menajerimi Ara dizisi yerine yeni bir uyarlama diziye hazırlanıyor.



