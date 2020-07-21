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Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 21.07.2020 11:29 | Son Güncelleme

Kadrosuna dahil olan oyuncular ve senaryosuyla uzun süredir konuşulan dizi Menajerimi Ara oyuncuları nihayet belli oldu. Menajerimi Ara konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Dizi ünlü oyuncuların ve onların menajerlerinin dünyasını anlatacak. İşte detaylar...

Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konusu nedir?

Bir süredir oyuncu kadrosuna dahil olan oyuncularla ilgili haberlerin çıktığı Menajerimi Ara dizisi nihayet ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Menajerimi Ara dizisi oyuncuları arasında oldukça önemli isimler yer alıyor. Diziye her yeni bölümde farklı ünlü oyuncuların konuk oyuncu olması da bekleniyor. Dizinin ilk tanıtımı da izleyicilerle buluştu ve televizyon seyircilerinin merakı biraz daha arttı.

Menajerimi Ara konusu

Call My Agent’ın yerli versiyonu olan Menajerimi Ara dizisi konusu da orijinal diziyle benzerlik taşıyacak gibi görünüyor. Menajerimi Ara dizisinde ünlü oyuncuların ve onların menajerlerinin yaşadığı yer yer stresli yer yer de komik dünyanın ele alınacağı düşünülüyor. Orijinal dizide Paris’teki bir menajerlik ajansında menajerlerin yaşadıkları olaylar samimi bir atmosfer içerisinde anlatılıyor.

Menajerimi Ara oyuncuları

Menajerimi Ara dizi oyuncuları arasında Canan Ergüder, Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi başarılı isimler bulunuyor. Menajerimi Ara oyuncu kadrosu başarılı ve popüler isimlerin bir araya gelmesi ile dikkat çekiyor. Dizide Canan Ergüder’in orijinal dizideki Andrea Martel karakterini, Barış Falay’ın Mathias Barneville karakterini, Ayşenil Şamlıoğlu’nun Arlette Azemar karakterini ve Fatih Artman’ın Gabriel Sarda karakterini canlandırması bekleniyor.

Menajerimi Ara ne zaman başlayacak?

Menajerimi Ara Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Dizinin henüz ne zaman başlayacağı ile ilgili kanaldan resmi bir açıklama yapılmamış olsa da setten görüntüler ve ilk tanıtımdan yola çıkılarak dizinin çok yakında Star TV ekranlarında olacağı düşünülüyor.

Menajerimi Ara hangi diziden uyarlama?

Menajerimi Ara dizi olarak aslında bir uyarlama. Orijinal adı Dix pour cent olan ve Call My Agent adıyla Netflix’te yayınlanan dizinin uyarlaması olan Menajerimi Ara Ay Yapım tarafından yerli versiyonuyla izleyicilerle buluşuyor. Bir Fransız yapımı olan orijinal Call My Agent dizisi şu ana kadar 3 sezon halinde Netflix’te yayınlandı.

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