Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm fragmanı izle|Dicle Barış'ın annesinden beklemediği bir tepki alıyor

Star TV'de her Pazar saat 20:00'da yayınlanan sevilen dizi Menajerimi Ara, bu akşam 29. bölümüyle ekranlara gelecek. İlgiyle izlenen dizinin son bölümünde Barış ile Ömer aralarındaki gerginlik sonucu karakola düşmüştü. Menajerimi Ara dizisinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI (29. BÖLÜM FRAGMANI)

Menajerimi Ara dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ (28. BÖLÜM ÖZETİ)

Dicle’nin Ömer ile görüşmesi işleri daha da sarpa sardırırken Barış’ın verdiği tepki yüzünden Ömer ile karakola düşerler. Serkan tazminat meselesi için herkesi sıkıştırmaya devam eder. Kıraç’ın önerdiği fikir menajerleri ve asistanları yepyeni bir maceraya sürükler. Menajerler ve asistanlar ikinci bir Gökçe Bahadır bulmak için kentin dört bir yanını gezmek zorundadırlar. Kıraç, oyuncusunun sette partneriyle yaşadığı problemi çözüp halletmeye çalışır. Dicle, Barış için bir adım atarken karşısında Barış’ın annesini yani Ayla’yı bulur. Serkan ise, Feris’in hamilelik süreci için Çınar’dan yardım almaya karar verir. Peride’nin Ece’den öğrendiği gizli bir gerçek, sürpriz bir ismi sorgulamasına sebep olur.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (29. BÖLÜM 2. FRAGMANI)

Menajerimi Ara dizisi yeni bölümü için yayınlanan 2. fragmanı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.



