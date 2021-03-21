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  4. Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Fotoğrafı Beren'in sızdırdığı ortaya çıkacak mı?

Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Fotoğrafı Beren'in sızdırdığı ortaya çıkacak mı?

21.03.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara her Pazar akşamı izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Son bölümde Çınar, oyuncusu olan Sedef Avcı’yı yeni bir film projesi için ikna etmeye çalışmıştı. Peki Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Fotoğrafı Beren'in sızdırdığı ortaya çıkacak mı?

Her Pazar saat 20:00'da yayınlanan Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümde Çınar, oyuncusu olan Sedef Avcı’yı yeni bir film projesi için ikna etmeye çalışmıştı. Peki Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (30. BÖLÜM)

Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZET (29. BÖLÜM)

Barış ve Dicle yeni bir proje için deneme çekimlerine gittiklerinde aynı rol için Ömer’in de orada bulunduğunu görürler. Bu durum Barış’ın sinirlenmesine neden olurken Dicle ise zor durumda kalır. Çınar, oyuncusu olan Sedef Avcı’yı yeni bir film projesi için ikna etmeye çalışmaktadır fakat Sedef’i komedyenlik sevdasından vazgeçirmek düşünüldüğü gibi basit olmayacaktır. Ard arda yaşanan gergin olaylardan sonra moral vermek amacıyla Barış’ı görmeye giden Dicle, Ayla’dan hiç beklemediği bir tepki alacaktır. Peride, Beren için ilginç bir adım atarken, Feris ve Serkan ilişkisinde beklenmedik bir gelişme yaşanır. Dicle ve Kıraç, yazar Cahide’nin kitabının film hakları için karşı karşıya gelirken Dicle’nin yapmış olduğu hamle Kıraç’ı epey şaşırtır. Gizli saklı olan tüm sırların ortaya saçılması ise ajanstaki tüm taşları yerinden oynatır.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (30. BÖLÜM)

Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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Star TV
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