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Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Kıraç iyileşecek mi?

28.03.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara, her Pazar izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Son bölümde Dicle ve Barış hiç planlamamış oldukları sürpriz bir gece geçirmişlerdi. Peki Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Kıraç iyileşecek mi?

Her Pazar saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümde Dicle ve Barış daha önce planlamamış oldukları sürpriz bir gece geçirmişlerdi. Peki Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (31. BÖLÜM)

Menajerimi Ara dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (30. BÖLÜM)

Ajans, sırların ortaya saçılmasının ardından kendi içerisinde bir dağılma yaşarken, Serkan’ın menajerlere ders vermek için yaptığı hamle dengelerin bütünüyle değişmesine neden olur. Serkan’ın EGO’ya ortak yaptığı Ceyda, ajansın gündemine bomba gibi düşer. Dicle Barış’a ulaşmaya çalışır fakat Barış hala depresyondadır. Yazar Cahide olayı, Kıraç ve Dicle’yi karşı karşıya getirir. Beren’in yaptığı işler ortaya çıkınca Kıraç’ın tavrı Dicle’yi çok şaşırtır ve Beren, yüzleşmek için Dicle’ye gider. Çınar, oyuncusu Defne Kayalar’ın yaptığı hamle ile oldukça zor durumda kalır. Barış eski evinde bulmuş olduğu geçmişe ait bir parçayla silkelenirken Dicle gelir. Dicle ve Barış hiç planlamamış oldukları sürpriz bir gece geçirirler. Bütün her şeyin arka arkaya gelmesini kaldıramayan Kıraç’a ise ne olduğu merak konusu olur.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (31. BÖLÜM)

Menajerimi Ara dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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