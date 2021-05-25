Menajerimi Ara dizisinin Dicle’si Ahsen Eroğlu bikinili fotoğraflarıyla şaşırttı

Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle ekranlarda boy gösteren Ahsen Eroğlu, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu deniz ve güneş keyfi yaparak atıyor.

Siyah bikinisiyle poz veren 26 yaşındaki Eroğlu'nun düzgün fiziği ve makyajsız oluşu dikkat çekti.

AHSEN EROĞLU’NUN BAKIM SIRLARI

Düzenli olarak pilates yapan Ahsen Eroğlu, probiyotik besinlere önem veriyor. Kafein tüketiminden ise uzak duruyor.

Ahsen Eroğlu, Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı 'Dicle' karakteriyle bu yıla damga vurdu. Eroğlu'nun dizideki partneri Deniz Can Aktaş ile uyumu da beğeni topladı.

Ahsen Eroğlu, partneri Deniz Can Aktaş hakkında, "Tanıyabileceğiniz en efendi insanlardan biri Deniz Can, bana sağlıklı beslenmeyi öğretiyor bu günlerde. Karakterlerimizin de bizim de enerjimiz ilk günden beri çok güzel tuttu. Bu da bizi mutlu ediyor. Uzun sürecek bir arkadaşlığımızın olacağına inanıyorum. İkimiz de sporu çok seviyoruz ve çalışırken kendimizi rahat hissediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.