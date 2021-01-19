Menajerimi Ara setinde kartopu savaşı

Star dizisi ‘Menajerimi Ara’nın oyuncu ve teknik ekibi sette kartopu savaşı yaptı.

Ay Yapım imzalı dizi ‘Menajerimi Ara’nın aralarında Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş’ın olduğu oyuncuları ve teknik ekibi dünkü çekimler arasında hep birlikte kartopu savaşı yaptı. Dış mekanda gerçekleşen ve kar yağışından dolayı bembeyaz olan çekim alanında sahne arasında bir anda kartopu savaşı başlatan ve yerlerde yuvarlanan ekibin eğlenceli anları kameralara yansıdı.

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de izleyiciyle buluşuyor.

