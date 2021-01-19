MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Menajerimi Ara setinde kartopu savaşı

Menajerimi Ara setinde kartopu savaşı

19.01.2021 10:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay Yapım imzalı dizi ‘Menajerimi Ara’nın aralarında Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş’ın olduğu oyuncuları ve teknik ekibi dünkü çekimler arasında hep birlikte kartopu savaşı yaptı.

Star dizisi ‘Menajerimi Ara’nın oyuncu ve teknik ekibi sette kartopu savaşı yaptı.

Ay Yapım imzalı dizi ‘Menajerimi Ara’nın aralarında Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş’ın olduğu oyuncuları ve teknik ekibi dünkü çekimler arasında hep birlikte kartopu savaşı yaptı. Dış mekanda gerçekleşen ve kar yağışından dolayı bembeyaz olan çekim alanında sahne arasında bir anda kartopu savaşı başlatan ve yerlerde yuvarlanan ekibin eğlenceli anları kameralara yansıdı.

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de izleyiciyle buluşuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
Kıyasıya mücadelede iki Netflix ailesi karşı karşıya!Kıyasıya mücadelede iki Netflix ailesi karşı karşıya!
90’ların sevilen şarkıcısının son hali!90’ların sevilen şarkıcısının son hali!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor

Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor

Ünlü profesör evinde ölü bulundu

Ünlü profesör evinde ölü bulundu

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!

Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

Şevval Sam oğluyla sosyal medyayı salladı

Şevval Sam oğluyla sosyal medyayı salladı

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Diğer Haberler

Melih Çardak, Arka Sokaklar'a dahil oldu

Bomba bir isim daha dahil oldu

İki Netflix ailesi karşı karşıya! Critics Choice Ödülleri 2021 adayları belli oldu

Kıyasıya mücadelede iki Netflix ailesi karşı karşıya!

Yüz kızartan sahneler her yere saçılmıştı... Phoebe Dynevor’un endişeleri Bridgerton 2. sezonu geciktirebilir!

Yüz kızartan sahneler her yere saçılmıştı... Endişeleri bitmiyor

Peaky Blinders için veda vakti geldi

Peaky Blinders için veda vakti geldi

Çukur 112. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Akın Koçovalı ve Seren Erdenet öldü mü? İrem Sak ve Burak Dakak Çukur'dan ayrıldı mı?

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Ramo 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'da Cihangir'in ölümü tüm dengeleri bozuyor!

Ramo'da yeni bir dönem başlıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.