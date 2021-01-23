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Menajerimi Ara usta oyuncuyu ağırlıyor

23.01.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Menajerimi Ara usta oyuncuyu ağırlıyor

Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’nın yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden tanıtım yayınlandı. Dizinin Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümüne usta oyuncu Şerif Erol konuk oluyor.

Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’nın yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden tanıtım yayınlandı. Barış’ın (Deniz Can Aktaş) peşine düşen gizemli kişi ona sette de büyük bir tuzak kurarken durumu fark eden Dicle (Ahsen Eroğlu) Barış’ı büyük bir tehlikeden kurtarıyor. Diziden yayınlanan tanıtımda; Dicle zor zamanlardan geçen Kıraç’a (Barış Falay) destek olmaya devam ediyor.

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Diziye konuk olan Şerif Erol’un sette hafıza problemleri yaşaması Feris’i (Canan Ergüder) bir hayli zora sokarken Şerif Erol, Dicle ve Barış arasındaki çekimi fark ediyor. Feris’in de Barış’ı sorguya çektiği bölümde Barış’ın bir süredir peşindeki gizemli kişi onun hayatını tehlikeye atacak yeni bir tuzak kuruyor. Tehlikeyi fark eden Dicle Barış’ı kurtarmak için elinden geleni yapıyor.

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Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Star TV'de.

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