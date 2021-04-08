Menajerimi Ara'ya iki yeni isim! Hangi ünlü oyuncular gelecek?

Serkan’ın Feris’e ettiği evlenme teklifi heyecanı artırırken, bu hafta iki önemli isim Menajerimi Ara’ya konuk oluyor. Kıraç’ın temsil ettiği yönetmen Ceyhun, Feris’in oyuncusu Ayça Varlıer’le çalışmak istiyor. Ayça da geçmişte yaşadığı sorunlardan dolayı Ceyhun’la çalışmayı kabul etmiyor…