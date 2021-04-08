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Menajerimi Ara'ya iki yeni isim! Hangi ünlü oyuncular gelecek?

08.04.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV’nin ilgi ile izlenen dizisi ‘Menajerimi Ara’nın 33. bölümünün fragmanı yayınlandı. Peride ve Ceyda’nın tatlı atışmaları öne çıkarken, yeni filmi için Belgrad’a gidecek olan Barış da Dicle’nin de kendisiyle gelmesini talep ediyor.

Menajerimi Ara'ya iki yeni isim!

Serkan’ın Feris’e ettiği evlenme teklifiyle nefesler tutulurken, dizinin bu haftaki konukları ise Ayça Varlıer ve Yağmur Tanrısevsin oluyor.
Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı ‘Menajerimi Ara’nın 33.bölümünden bir tanıtım yayınlandı.
Yayınlanan tanıtımda; Kıraç’ın temsil ettiği yönetmen Ceyhun, Feris’in oyuncusu Ayça Varlıer’le çalışmak isterken, Ayça Varlıer ise geçmişte kendisiyle yaşadığı sıkıntılar sebebiyle Ceyhun’la çalışmak istemiyor.
Yağmur Tanrısevsin’in sette yaşadığı problem sebebiyle menajeri Feris’i araması sonucu Serkan ve Feris, soluğu sette alıyor. Tanrısevsin'i kendi yaptığı sürpriz planına dahil eden Serkan, evlenme teklifiyle Feris’i şaşırtıyor.
Romantik dakikaların yaşanacağı ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümü izleyenleri ekran başına kilitleyecek.
Oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. ‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu Ekin Atalar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.

Serkan’ın Feris’e ettiği evlenme teklifi heyecanı artırırken, bu hafta iki önemli isim Menajerimi Ara’ya konuk oluyor. Kıraç’ın temsil ettiği yönetmen Ceyhun, Feris’in oyuncusu Ayça Varlıer’le çalışmak istiyor. Ayça da geçmişte yaşadığı sorunlardan dolayı Ceyhun’la çalışmayı kabul etmiyor…

Anahtar Kelimeler:
Star TV Menajerimi Ara dizisi
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