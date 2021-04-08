Menajerimi Ara'ya iki yeni isim! Hangi ünlü oyuncular gelecek?

Oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. ‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu Ekin Atalar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.
Serkan’ın Feris’e ettiği evlenme teklifi heyecanı artırırken, bu hafta iki önemli isim Menajerimi Ara’ya konuk oluyor. Kıraç’ın temsil ettiği yönetmen Ceyhun, Feris’in oyuncusu Ayça Varlıer’le çalışmak istiyor. Ayça da geçmişte yaşadığı sorunlardan dolayı Ceyhun’la çalışmayı kabul etmiyor…
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