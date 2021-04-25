Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı izle | Dicle'nin şaşırtıcı değişimi!

Her Pazar saat 20:00'da Star Tv'de yayınlanan sevilen dizi Menajerimi Ara, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Feris evlilik hayalleri kurarken Serkan, Melisa’nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenmişti. Peki Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI (35. BÖLÜM)

Menajerimi Ara dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ (34. BÖLÜM)

Olaylardan haberi olmayan Feris evlilik hayalleri kurarken, Serkan, Melisa’nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenir. Dicle, gerçekleri Feris’e söyleyip söylememe konusunda kararsız kalır. Çınar’ın İspanyol oyuncusu Jose, bir reklam çekimi için İstanbul’a gelir. Geldiği andan itibaren Çınar’ı oldukça zor durumda bırakan Jose, kaybolunca işler iyice karışır. Tüm ajans Jose’yi bulmak için seferber olur. Barış’ın oynayacağı filmle ilgili şaşırtıcı bir gelişme yaşanır. Kıraç bir yandan Ceyda’nın oyunlarını ortaya çıkarmaya çalışırken diğer bir yandan oyuncusu Ceren Taşçı’nın içinde olduğu krizi çözmeye çalışmaktadır. Ayla’nın Dicle ile ilgili sürpriz hamlesi ise herkesi şok eder. Serkan, Feris’i üzmeden çabucak bir çözüm bulmaya çalışırken olaya Ceyda’nın müdahale etmesiyle her şeyi karışır. Feris’in Melisa’yla yaşayacağı yüzleşme merak konusu olur.