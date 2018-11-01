Menbiç Askeri Konseyi: Ortak devriye başlıyor

İki ülke ortak devriye görevi için Haziran ayında anlaşmıştı.ABD ile Türkiye'nin Perşembe günü Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentinin çevresinde ortak devriye görevi gerçekleştirmeye başlayacağı bildirildi. Açıklama, ABD destekli Menbiç Askeri Konseyi'nden geldi.

Menbiç'in yönetimini elinde bulunduran askeri oluşumun sözcüsü Şarfan Derviş, Associated Press'e yaptığı açıklamada, ABD'li ve Türk askerlerin ortak devriye görevine önümüzdeki saatlerde başlayacağını söyledi.

Türkiye ve ABD Haziran ayında, YPG'nin Menbiç'ten çıkarak Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi konusunda anlaşmıştı. Türk ve ABD güçleri o tarihten beri Menbiç'in etrafında ayrı ayrı devriye görevi yürütüyor.

Ortak devriye görevi, bölgede çatışmaların önlenmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ankara, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak tanımladığı YPG'nin, Fırat'ın batısına geçmesini kırmızı çizgi olarak görüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD'nin ortak deriye görevi için verilen eğitimlerin tamamlandığını belirterek, "Bugün yarın müşterek devriye başlayacak. Bunun sonunda YPG'nin çekilmesi, çekildikten sonra Münbiç'teki ağır silahların toplanması ve sonunda da gerçek Münbiçlilerin, Münbiç'in yönetimine hâkim olması. Yapılan plan, yol haritası bu. Bu istikamette ilerliyoruz, devam ediyoruz. Daha sonra tabii Fırat'ın doğusunun temizlenmesi söz konusu olacak. Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, çalışma alanımız olacak" demişti.