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Menbiç Saldırısını IŞİD Üstlendi

26.03.2019 21:04 | Son Güncelleme

IŞİD Suriye’nin Menbiç kasabasında ABD destekli yerel birliklerin oluşturduğu kontrol noktasına Salı günü düzenlenen ve yedi savaşçının ölümüne neden olan saldırıyı üstlendi

Menbiç Saldırısını IŞİD Üstlendi

IŞİD Suriye’nin Menbiç kasabasında ABD destekli yerel birliklerin oluşturduğu kontrol noktasına Salı günü düzenlenen ve yedi savaşçının ölümüne neden olan saldırıyı üstlendi.

IŞİD geçen aylarda da Menbiç bölgesinde düzenlenen bir dizi saldırının arkasında olmakla suçlanıyor.

Menbiç Askeri Konseyi’nden Şarfan Derviş haber ajansı Associated Press’e yaptığı açıklamada, saldırının gece yarısından hemen sonra Menbiç’in iki giriş noktasından birinde yapıldığını belirtti.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırının, IŞİD’in uyuyan hücrelerinden biri tarafından düzenlendiğini bildirdi ve Menbiç Askeri Konseyi’nden üç kişinin de yaralandığını kaydetti.

IŞİD de yaptığı açıklamada üyelerinin Menbiç’in Batı ucunda saldırı düzenlediklerini ve ABD destekli savaşçıların silahlarına el koyduklarını bildirdi.

Ocak ayında IŞİD Menbiç’te düzenlenen ve aralarında ABD’li iki sivilin de bulunduğu 19 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Türkiye Menbiç’in idaresinden sorumlu Menbiç Askeri Konseyi’nin PKK kontrolunda olduğunu öne sürüyor. Bu Suriye’yle ilgili Ankara ve Washington arasındaki anlaşmazlık konularından biri.

Türkiye, Menbiç’i 2016’da IŞİD’den temizleyen Suriyeli Kürt milislerin bölgeden çıkmasını istiyor.

Menbiç’e yönelik bu son saldırı IŞİD’in Suriye’de hala ölümcül eylemler düzenleme kapasitesi olduğunu gösterdi. Uzmanlar IŞİD’in Irak ve Suriye’de kontrol ettiği toprakların tamamını kaybetse de hala gerilla tipi saldırılar düzenleyecek kapasitede olduğunu ve zamanla gücünü daha da toplayabileceğini söylüyor.

Suriye Demokratik Güçleri’nin IŞİD'i Suriye'deki son kalesi olarak da bilinen Bağuz'dan operasyonla temizlemesinin ardından Başkan Donald Trump IŞİD'in tamamen yenilgiye uğratıldığını açıklamıştı.

Buna karşın ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, IŞİD’in hala uyuyan hücreleri ya da aktif ve gizli bir direnişin parçası olan binlerce savaşçısının olduğu konusunda temkinli olunması gerektiği mesajını vermişti.

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