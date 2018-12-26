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Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 15:01 | Son Güncelleme

SURİYE’nin Menbiç bölgesine yönelik Özgür Suriye Ordusu güçlerinin takviyesi devam ediyor.

Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

Hasan KIRMIZITAŞ- Hasan DÖNMEZ/CERABLUS (Suriye), (DHA)- SURİYE’nin Menbiç bölgesine yönelik Özgür Suriye Ordusu güçlerinin takviyesi devam ediyor. ÖSO güçleri, Menbiç sınırında olası saldırılara karşı eli tetikte görev yaparken, Fırat’ın doğu yakasında da teröristler mevzilerinde Türkiye tarafındaki gelişmeleri takip ediyor.
TSK’nın Fırat’ın doğusuna yönelik operasyona sinyali vermesiyle sınır hattı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan Cerablus bölgesinde başlayan hareketlilik devam ediyor. ABD’nin de ülkedeki askerlerini çekeceğini duyurmasının ardından terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Menbiç bölgesine ÖSO zırhlı araçlarla birliklerini takviye olarak gönderdi. Son birkaç gündür ÖSO bünyesindeki gruplar, Menbiç ile Fırat Kalkanı bölgesini birbirinden ayıran Sacur Çayı kıyısındaki mevcut cephe hatlarını güçlendirmeye başladı. Bölgeye güç kaydıran ÖSO unsurları, mevcut pozisyonlarını güncelleyerek teröristlerin yapacağı olası saldırılara karşı alarm durumuna geçti. Hareketliliğin yaşandığı Menbiç’in batısında da terör örgütü ile rejimin birlikte bulunduğu bölgelerin bulunduğu cephe hatlarına da ÖSO tarafından takviye güç gönderildi.
TSK’DA TAKVİYE YAPIYOR
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da Suriye sınırı ile Fırat Kalkanı bölgesindeki üslere takviye birlik ve araç sevkiyatı devam ediyor. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden yola çıkan aralarında obüs ve ağır silahların da bulunduğu zırhlı araçlar ile askeri personeller, Kilis ve Gaziantep’teki Öncüpınar, Çobanbey ve Karkamış Sınır kapılarından Suriye tarafına geçerek buradaki TSK’ya ait üslere konuşlandırılıyor. TSK’nın sevkiyatı kapsamında bölgeye gelen bazı zırhlı araç ile birlikler ise sınır hattındaki kritik bölgelerde bulunan üslerde görevlendirildi.
PKK/PYD’Lİ TERÖRİSTLERİN KORKUSU SÜRÜYOR
TSK’nın olası harekatının gündeme gelmesinin ardından panik havasının hakim olduğu teröristlerin korku hali de devam ediyor. Fırat’ın doğu yakasının başlangıç noktası olan Suriye’nin Ayn-el Arap bölgesinin en batısındaki bölge olan Zor Mağar köyünün hakim noktalarına kurulu mevzi, siper ve kulübe benzeri yapılardaki teröristler, sık sık Türkiye tarafı ile Cerablus’u dürbünlerle gözetlemeyi sürdürdüğü görüldü.
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Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyorMenbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyorMenbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

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