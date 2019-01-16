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Menbiç'te patlama: En az 6 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 16.01.2019 14:43 | Son Güncelleme

Suriye'nin Menbiç kentinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriye attığı bölgenin yakınında patlama meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin öldüğü, 19'unun yaralandığı belirtildi.

Menbiç'te patlama: En az 6 ölü

Patlamanın ABD heyetinin ziyaret ettiği bir restoranda araçla düzenlenen bir saldırı sonucu meydana geldiği belirtildi.

mnbc

Patlama sırasında devriye faaliyetinde olan ABD askerlerinin yaralandığı belirtildi.

ABD ordusu, helikopterlerle askerlerini tahliye etti.

Halep'in Menbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG'nin kontrolünde bulunuyor. ABD, ilçenin IŞİD'ten temizlenmesinin ardından YPG'lilerın ilçeyi terk edeceğini sözünü vermişti. Taahhütün yerine getirilmediği uzun sürenin ardından Türkiye ve ABD, 2018'in Haziran ayında Menbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Plan çerçevesinde Türkiye ve ABD, ilçede ortak devriyelerini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Menbiç patlama

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