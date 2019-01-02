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Menbiç ve Ayn-el Arap sınırında sessizlik

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 17:02 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE'nin olası sınır ötesi harekatıyla gündeme gelen Suriye'de, Fırat’ın doğusu ile Menbiç sınırında birkaç gündür sessizlik hakim. Menbiç ve Fırat’ın doğusunun başlangıç noktası olan Ayn-el Arap sınırında Özgür Suriye Ordusu güçleri ise eli tetikte, teyakkuz halinde gözetleme yapıyor.

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/CERABLUS (Suriye), (DHA)- TÜRKİYE'nin olası sınır ötesi harekatıyla gündeme gelen Suriye'de, Fırat’ın doğusu ile Menbiç sınırında birkaç gündür sessizlik hakim. Menbiç ve Fırat’ın doğusunun başlangıç noktası olan Ayn-el Arap sınırında Özgür Suriye Ordusu güçleri ise eli tetikte, teyakkuz halinde gözetleme yapıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Fırat’ın doğusuna yönelik harekat düzenleneceği açıklamalarının ardından gözler, Suriye’nin Ayn-el Arap ve Menbiç bölgesine çevrildi. Teröristlerin denetimindeki Menbiç sınırına ÖSO güçlerince yoğun bir sevkiyat yapıldı. Cephe hatlarına takviyeler yaparak mevcut pozisyonlarını güçlendiren ÖSO unsurları, olası bir harekata karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Ancak sınırdaki hareketlilik, birkaç gündür yerini sessizliğe bıraktı. ÖSO unsurları cephe hatlarında eller tetikte, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki teröristleri gözetliyor.

Soğuk havanın hakim olduğu Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek huzurlu hale getirilen Suriye’nin Cerablus kentinde ise günlük yaşam olağan akışında sürüyor.

Fırat’ın doğusunun başlangıç noktası olan Cerablus’a kamşu terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Ayn-el Arap’ın en batısındaki Zor Mağar bölgesinde ise teröristlerin mevzilerindeki bekleşi devam ediyor.

Sürekli asker ve araç takviyesi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki hazır bekleyişi ise sürüyor.

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