Amerika Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel yurtdışı temasları sonrasında tele-konferans yöntemiyle ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) brifinginde soruları yanıtladı. Brifingde Türkiye ile Amerika arasında 90 gün önce sağlanan Menbiç mutabakatı gündeme geldi. CENTCOM Komutanı Votel, “Olmamız gereken noktadayız. Menbiç mutabakatına taahhüdümüz sürüyor” dedi.
Pentagon’daki basın toplantısında CENTCOM komutanına “Menbiç, YPG unsurlarından ne zaman temizlenecek?” sorusu soruldu. General Votel, “Türkiye ve Amerika arasında üzerinde mutabık kalınan Menbiç Yol Haritası’nda olmamız gereken noktadayız” dedi, Menbiç Yol Haritası sürecinin sahadaki koşullara bağlı bir yaklaşım içerdiği vurgusunu yaptı.
CENTCOM komutanı, “Anladığım kadarıyla hepsi olmasa bile YPG unsurlarının çoğu Menbiç’ten çıktı” dedi.
Savunma Bakanı Jim Mattis’in “Türk askerleriyle birlikte birkaç hafta sürecek eğitim sonrasında ortak devriyenin başlayacağı” açıklamasına atıfta bulundu. Votel, “Bakan’ın da söylediği gibi şu anda Türk ortaklarımızla eşgüdüm içinde süreci yürütüyoruz. Lider (eğitimcilerin) eğitimi başladı, kolektif eğitim de çok yakın zamanda başlayacak” dedi.
CENTCOM komutanına “Menbiç Yol Haritası’ndaki gecikmeden kim sorumlu?” sorusu yöneltildi. Komutan Votel, “Bu konuda kimsenin suçu yok. Bu, sahadaki koşullara bağlı olarak ilerleyen bir süreç. Bunu başından beri net şekilde dile getirdik” dedi.
Joseph Votel, Amerika’nın Menbiç mutabakatına taahhüdünün sürdüğünü vurguladı, “Bölgede tansiyonun düşürülmesini sağlayan 54 eşgüdümlü devriyenin icra edilmiş olması bunun çok iyi bir göstergesi” dedi.
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