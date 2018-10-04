HABER

‘Menbiç Yol Haritası’nda Olmamız Gereken Noktadayız’

04.10.2018 18:45 | Son Güncelleme

Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, bugünkü basın toplantısında “Menbiç Yol Haritası’nda olmamız gereken noktadayız” dedi, “tamamı olmasa da YPG unsurlarının çoğunun” Menbiç’ten çıktığını kaydetti

‘Menbiç Yol Haritası’nda Olmamız Gereken Noktadayız’

Amerika Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel yurtdışı temasları sonrasında tele-konferans yöntemiyle ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) brifinginde soruları yanıtladı. Brifingde Türkiye ile Amerika arasında 90 gün önce sağlanan Menbiç mutabakatı gündeme geldi. CENTCOM Komutanı Votel, “Olmamız gereken noktadayız. Menbiç mutabakatına taahhüdümüz sürüyor” dedi.

Pentagon’daki basın toplantısında CENTCOM komutanına “Menbiç, YPG unsurlarından ne zaman temizlenecek?” sorusu soruldu. General Votel, “Türkiye ve Amerika arasında üzerinde mutabık kalınan Menbiç Yol Haritası’nda olmamız gereken noktadayız” dedi, Menbiç Yol Haritası sürecinin sahadaki koşullara bağlı bir yaklaşım içerdiği vurgusunu yaptı.

CENTCOM komutanı, “Anladığım kadarıyla hepsi olmasa bile YPG unsurlarının çoğu Menbiç’ten çıktı” dedi.

Savunma Bakanı Jim Mattis’in “Türk askerleriyle birlikte birkaç hafta sürecek eğitim sonrasında ortak devriyenin başlayacağı” açıklamasına atıfta bulundu. Votel, “Bakan’ın da söylediği gibi şu anda Türk ortaklarımızla eşgüdüm içinde süreci yürütüyoruz. Lider (eğitimcilerin) eğitimi başladı, kolektif eğitim de çok yakın zamanda başlayacak” dedi.

CENTCOM komutanına “Menbiç Yol Haritası’ndaki gecikmeden kim sorumlu?” sorusu yöneltildi. Komutan Votel, “Bu konuda kimsenin suçu yok. Bu, sahadaki koşullara bağlı olarak ilerleyen bir süreç. Bunu başından beri net şekilde dile getirdik” dedi.

Joseph Votel, Amerika’nın Menbiç mutabakatına taahhüdünün sürdüğünü vurguladı, “Bölgede tansiyonun düşürülmesini sağlayan 54 eşgüdümlü devriyenin icra edilmiş olması bunun çok iyi bir göstergesi” dedi.

PARTNERSeksi hakem sınırlarını aştı! Önce futbol şov yaptı sonra da...Seksi hakem sınırlarını aştı! Önce futbol şov yaptı sonra da...
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu, ABD’nin yeni Azerbaycan ve Kıbrıs büyükelçilerinin atamasını onaylamaya hazırlanıyorABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu, ABD’nin yeni Azerbaycan ve Kıbrıs büyükelçilerinin atamasını onaylamaya hazırlanıyor
Amerika'dan Türkiye merkezli şirkete Kuzey Kore yaptırımıAmerika'dan Türkiye merkezli şirkete Kuzey Kore yaptırımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

İlginizi Çekebilir

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

'Robin Hood' bankacı zenginlerin hesabından yoksullara 1 milyon euro aktardı

'Robin Hood' bankacı zenginlerin hesabından yoksullara 1 milyon euro aktardı

Eski başbakanın eşine para aklama suçlaması

Eski başbakanın eşine para aklama suçlaması

Önemli gelişme: Esad'dan uzlaşı çağrısı

Önemli gelişme: Esad'dan uzlaşı çağrısı

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

Sapık adam yakayı ele verdi! Genç kız arkasını dönünce...

Sapık adam yakayı ele verdi! Genç kız arkasını dönünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.