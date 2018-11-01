Türkiye ve Amerika arasında üzerinde mutabık kalınan Menbiç Yol Haritası uyarınca bölgede iki tarafın askerlerinin ortak devriyeye başlaması öngörülüyordu. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Menbiç’te ortak devriye başladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Menbiç’te Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları arasında ortak devriyenin 15.53 itibariyle başladığını açıkladı.
Amerikan ve Türk askerleri Menbiç’te bir süredir birbirinden bağımsız devriyegörevi icra ediyordu. İki taraf yol haritasının bir sonraki aşaması uyarınca da ortak eğitimlere başlamıştı. Menbiç’te ortak devriye misyonunun bölgede farklı gruplar arasında yaşanacak olası çatışmaları önlemesi bekleniyor.
Menbiç’in idaresini yürüten Menbiç Askeri Konseyi, Türkiye’nin PKK’nın Suriye kolu ve terör örgütü olarak gördüğü YPG’nin kenti Temmuz ayında terk ettiğini bildirmişti. CENTCOM komutanı General Joseph Votel de YPG’nin büyük ölçüde Menbiç'ten ayrıldığını söylemişti.
Türkiye ve ABD Menbiç yerleşim noktasından YPG’nin çekilmesi ve iki ülkenin önce koordineli ancak ayrı daha sonra da ortak devriye misyonları yürütmesi konusunda bir yol haritası üzerinde Haziran ayında anlaşmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada ‘‘Artık Münbiç’te oyalanmak yerine dikkatimizi ve enerjimizi Fırat’ın doğusuna çevirmekte kararlıyız. Kimsenin sınırlarımızın dibinde bize tehdit oluşturacak işler yapmasına izin vermeyiz’’ diye konuşmuştu.
TSK dün Suriye’de Fırat’ın doğusunda yer alan Kobani olarak da bilinen Ayn el Arab bölgesine Şanlıurfa’dan havan topu atışı yapmıştı.
Sharfan Darwish, spokesman of the Manbij Military Council, told The Associated Press the patrols will begin later Thursday. He said they will take place on the front lines between his group and those of Turkey-backed rebels in the operation called Euphrates Shield.
Ankara and Washington agreed on a roadmap in June amid Turkish demands for the withdrawal of the U.S.-backed Kurdish militia that freed Manbij from the Islamic State group in 2016.
``The aim of these patrols is to reduce tension and guarantee stability so that there will be no tension along the front line,'' Darwish said by telephone from northern Syria.
The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights, a war monitor, also said the patrols will begin Thursday adding that they follow days of Turkish shelling of positions of the main Kurdish militia.
CNN-Turk television quoted Turkish Defense Minister Hulusi Akar as saying that training for the joint patrols between the Turks and the Americans have ended but it was not clear yet when the patrols will start.
Turkey's state-run Anadolu Agency quoted Akar as saying that despite promises that the YPG and other Kurdish militias ``will be removed from Manbij, the terror organizations are digging trenches there like they did in Afrin.'' He was referring to a Kurdish enclave taken earlier this year by Turkish troops and Turkey-backed Syrian opposition fighters.
``The terror organization should know that they will be buried in the trenches when the time and place comes,'' Akar said
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