Türkiye ve Amerika arasında üzerinde mutabık kalınan Menbiç Yol Haritası uyarınca bölgede iki tarafın askerlerinin ortak devriyeye başlaması öngörülüyordu. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Menbiç’te ortak devriye başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Menbiç’te Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları arasında ortak devriyenin 15.53 itibariyle başladığını açıkladı.

Amerikan ve Türk askerleri Menbiç’te bir süredir birbirinden bağımsız devriyegörevi icra ediyordu. İki taraf yol haritasının bir sonraki aşaması uyarınca da ortak eğitimlere başlamıştı. Menbiç’te ortak devriye misyonunun bölgede farklı gruplar arasında yaşanacak olası çatışmaları önlemesi bekleniyor.

Menbiç’in idaresini yürüten Menbiç Askeri Konseyi, Türkiye’nin PKK’nın Suriye kolu ve terör örgütü olarak gördüğü YPG’nin kenti Temmuz ayında terk ettiğini bildirmişti. CENTCOM komutanı General Joseph Votel de YPG’nin büyük ölçüde Menbiç'ten ayrıldığını söylemişti.

Türkiye ve ABD Menbiç yerleşim noktasından YPG’nin çekilmesi ve iki ülkenin önce koordineli ancak ayrı daha sonra da ortak devriye misyonları yürütmesi konusunda bir yol haritası üzerinde Haziran ayında anlaşmıştı.