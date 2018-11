Menbiç’te Ortak Devriye Başladı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada ‘‘Artık Münbiç’te oyalanmak yerine dikkatimizi ve enerjimizi Fırat’ın doğusuna çevirmekte kararlıyız. Kimsenin sınırlarımızın dibinde bize tehdit oluşturacak işler yapmasına izin vermeyiz’’ diye konuşmuştu.

TSK dün Suriye’de Fırat’ın doğusunda yer alan Kobani olarak da bilinen Ayn el Arab bölgesine Şanlıurfa’dan havan topu atışı yapmıştı.

Sharfan Darwish, spokesman of the Manbij Military Council, told The Associated Press the patrols will begin later Thursday. He said they will take place on the front lines between his group and those of Turkey-backed rebels in the operation called Euphrates Shield.

Ankara and Washington agreed on a roadmap in June amid Turkish demands for the withdrawal of the U.S.-backed Kurdish militia that freed Manbij from the Islamic State group in 2016.

``The aim of these patrols is to reduce tension and guarantee stability so that there will be no tension along the front line,'' Darwish said by telephone from northern Syria.