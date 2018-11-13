‘Menbiç’te Ortak Devriyeler Çok Başarılı’

IŞİD’e karşı Doğal Kararlılık Operasyonu Ortak Görev Gücü komutanlarından İngiliz Tümgeneral Christopher Ghika, Türk ve Amerikan güçleri arasında Menbiç’te şu ana kadar yürütülen devriyelerin çok başarılı geçtiğini söyledi.

Pentagon’da video konferans yoluyla gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ghika, 8 Kasım’da iki ordunun Menbiç yol haritası uyarınca ikinci kez ortak devriye misyonu icra ettiğini bildirdi.

Ghika, “Menbiç’in emniyeti ve güvenliğini temin etmeye olan desteklerinden dolayı Türk ordusuna minnettarım. Bu, koalisyonun orada IŞİD’in yeniden canlanmasını önleme ve mültecilerin gönüllü geri dönüşünü sağlamaya yönelik çabalarının kritik bir parçasını oluşturuyor” diye konuştu.

Bir gazetecinin, Türkiye’yle Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki gerilime dikkati çekerek, “Menbiç’te ortak devriyelere ara verileceği bir durum öngörüyor musunuz yoksa Türkiye sınırda ne yaparsa yapsın (devriyeler) devam edecek mi?” sorusunu Ghika şöyle yanıtladı:

“Menbiç yol haritası IŞİD tehdidine karşı Menbiç halkına güvenlik sağlamak için birlikte çalışan iki NATO müttefiki arasında ikili bir anlaşma. Bunun nasıl ilerleyebileceği konusunda tahminde bulunmak bana göre spekülasyon. Şu ana kadar iki ortak devriye misyonu çok başarılı geçti. Plana sıkı sıkıya bağlıyız ve bence (plan) Menbiç halkına güvenlik sunuyor ve bu her ikimizin de gurur duyması gereken bir şey.”